Цыганык: Я бы больше волновался, если бы Украина разорвала этот Бахрейн

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился своими впечатлениями от товарищеского матча сборной Украины с Бахрейном (1:1) .

"Какие впечатления после матча с Бахрейном? Абсолютно нормальные. Я помню, как Блохин начинал свою карьеру на тренерской скамье сборной Украины. Тогда проиграли все товарищеские поединки, и нам казалось, что у нас нет сборной. Он тогда говорил: "Ребята, главное, чтобы мы проигрывали только товарищеские матчи. Остальные все придет". Затем команда с первого места вышла на чемпионат мира, обыграла на выезде чемпионов Европы [Грецию], обыграла третью команду последнего чемпионата мира [Турцию].

Мне понравилось, что я увидел хорошую форму и настроение Марлоса. Я не уверен, что он будет основным футболистом на Евро. Но я знаю, что это хорошая опция для Андрея Шевченко. И я знаю, что в некоторых матчах он его будет использовать. Так же я очень рад, что сыграл Тарас Степаненко, ведь он важный игрок.

Также я знаю, что Шевченко доволен игрой Артема Довбика. Эти матчи – возможность увидеть персоналии: в каком они состоянии, как они готовятся, как могут себя проявить. Опытные футболисты сыграли так, как они должны были сыграть.

Это товарищеская игра. Чтобы люди получили игровую практику. Здесь нет такого уровня ответственности, который должен быть. Я бы больше волновался, если бы Украина разорвала этот Бахрейн, и мы говорили, что у нас есть команда, которая может выиграть чемпионат Европы.

Успехом будет выход из группы. Дальше все будет зависеть от жеребьевки. Я считаю, что у нас хорошая и яркая сборная. Мы будем спокойно чувствовать себя на Евро", - сказал Цыганык.