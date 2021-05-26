Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко: К сожалению, пока еще не до конца понимаю рисунок игры сборной Украины
Проблемы есть, но не все так однозначно
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о
"В целом, конечно, сейчас много говорят, что счет 1:1 неудовлетворительный, поскольку сборная Бахрейна занимает 99 место в рейтинге ФИФА. Команда за ничью получила критику. Хоть я тоже недоволен результатом, но мне понравились некоторые моменты по самой игре. То, что я вижу: пока что в нашей сборной многое в игре зависит от 2-3 ключевых игроков. Если нет Малиновского и Зинченко, появляется большой разлад между линией защиты и линией нападения. К сожалению, качества этих футболистов позволяют этим футболистам быть связующим звеном между обороной и атакой.
Шевченко уже сказал, что были моменты, которые наша команда должна была реализовывать. Но меня больше интересует аспект, когда наша сборная легко выходит из-под прессинга. У Бахрейна компактная команда, но на Евро нам предстоит сыграть против тех же голландцев, которые будут проще играть, комбинировать и с ними будет сложнее. Если нас начинают прессинговать, то у сборной есть проблемы с выходом из обороны. Это ахиллесова пята нашей команды. Можно критиковать сборную за 1:1, но я больше смотрю на молодых футболистов, которым дает шанс Андрей Шевченко.
Знаю, что у команды перед этой игрой были большие нагрузки, поэтому надо смотреть под другим углом. К сожалению, пока еще не до конца понимаю рисунок нашей игры. Мы атаковали много, но свежести пока еще нет. Хотя это, может, и нормально, потому что у нас впереди еще две контрольные игры", - сказал Левченко.
Популярное сейчас
- Первая лига. Волынь вырывает победу в дерби с Вересом на последних секундах
- По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус
- Роберто Де Дзерби прибыл в Украину
- Украина - Бахрейн 1:1. Обзор матча и видео голов
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
Новости по теме
- 09:10 Украинские Левченко: Зинченко - просто шикарен! Очень горжусь им!
- 23:24 Украинские Левченко: Пока арендованным игрокам будут запрещать играть против своих клубов, ничего хорошего в украинском футболе не будет
- 08:41 Украинские Expert club Parimatch обсудил старт сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовку к Евро-2020