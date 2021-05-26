Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко довызвал Безуса в сборную Украины
Украинский легионер возвращается в национальную команду
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
УАФ сообщает, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду опытного полузащитника бельгийского "Гента" Романа Безуса.
30-летний футболист прибудет в расположение сборной в Харькове вместе с другими партнерами, только вот у них закончатся четырехдневные выходные.
28 мая сине-желтые начнут заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.
В минувшем сезоне чемпионата Бельгии украинец за "Гент" во всех турнирах провел 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал столько же результативных передач.
Добавим, что на счету Романа Безуса 23 матча за сборную Украины, в которых он забил пять голов. Последний раз он выходил в сине-желтой футболке на поле в товарищеской игре против Франции, которая завершилась поражением команды Шевченко со счетом 1:7.
Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Украины сыграет с Северной Ирландией. Встреча состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.
Популярное сейчас
- Де Дзерби возглавил Шахтер, Яремчук может оказаться в Ницце. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Новый тренер Шахтера, очередная неудача Вереса, работа для Гаттузо. Главные новости за 25 мая
- СМИ: Марлон станет первым приобретением Шахтера в эру Де Дзерби
- ТМ. Украина - Бахрейн 1:1. Героическое спасение от стыдобы
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО