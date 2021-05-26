Шевченко довызвал Безуса в сборную Украины

УАФ сообщает, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду опытного полузащитника бельгийского "Гента" Романа Безуса.

30-летний футболист прибудет в расположение сборной в Харькове вместе с другими партнерами, только вот у них закончатся четырехдневные выходные.

28 мая сине-желтые начнут заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии украинец за "Гент" во всех турнирах провел 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал столько же результативных передач.

Добавим, что на счету Романа Безуса 23 матча за сборную Украины, в которых он забил пять голов. Последний раз он выходил в сине-желтой футболке на поле в товарищеской игре против Франции, которая завершилась поражением команды Шевченко со счетом 1:7.

Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Украины сыграет с Северной Ирландией. Встреча состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.