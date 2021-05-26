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Национальная сборная Украины

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Шевченко довызвал Безуса в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Украинский легионер возвращается в национальную команду

Шевченко довызвал Безуса в сборную Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

УАФ сообщает, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду опытного полузащитника бельгийского "Гента" Романа Безуса.

30-летний футболист прибудет в расположение сборной в Харькове вместе с другими партнерами, только вот у них закончатся четырехдневные выходные.

28 мая сине-желтые начнут заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии украинец за "Гент" во всех турнирах провел 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал столько же результативных передач.

Добавим, что на счету Романа Безуса 23 матча за сборную Украины, в которых он забил пять голов. Последний раз он выходил в сине-желтой футболке на поле в товарищеской игре против Франции, которая завершилась поражением команды Шевченко со счетом 1:7.

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Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Украины сыграет с Северной Ирландией. Встреча состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.

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В статье: Андрей Шевченко Роман Безус Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 12:27
Один якорь подняли.
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0
-4
avatar
palmotron (Бровари)
26.05.2021 в 12:29
І як почуваєшся?
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 12:38
Спроси у Шевы.
0
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
26.05.2021 в 12:13
Що зі Степаненко зовсім погано?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 12:28
Полный матч сыграть точно не сможет. Да и замены могут возобновить старый рецидив. Как-то так.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
26.05.2021 в 12:00
Хочеться вірити, що Шева міг почути голоси вболівальників, які висловлювалися на користь Безуса. Але якщо він його довикликав виключно з подачі власного штабу, то це тим більше плюс на його користь.
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
26.05.2021 в 11:58
В сборную должны ехать те кто играет в клубах,а не баночники Лунин, Коваленко,Судаков, Тымчик, лучше вместо их Ризник,Безус, Кочергин
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+7
0
Litb@rski (Кёльн)
26.05.2021 в 12:17
Согласен с Вами ,вот только штаб сбУ это игнорит
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+1
0


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