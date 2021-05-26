Левченко: Думаю, что в спарринге с Северной Ирландией будет играть Бущан

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о голкиперах сборной Украины.

Напомним, что из-за ошибки Анатолия Трубина в ворота нашей сборной назначили пенальти, который Бахрейн реализовал и добился ничьей 1:1 .

"Думаю, после трех товарищеских матчей тренерский штаб решит, кто из вратарей поедет на Евро.

Трубин талантливый голкипер, но в этом матче допустил досадную ошибку. У каждого футболиста бывают ошибки. Буффон ошибался, Облак, Пятов. Главное, психологически перестраиваться после ошибок.

Думаю, что в следующем контрольном матче с Северной Ирландией в воротах украинцев будет Бущан. Посмотрим на его игру. Думаю, после этих трех матчей тренерский штаб сделает выводы, кому доверить место в основе на Евро", - сказал Левченко.