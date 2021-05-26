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Левченко: Думаю, что в спарринге с Северной Ирландией будет играть Бущан

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Вратарский вопрос в сборной все еще не закрыт

Левченко: Думаю, что в спарринге с Северной Ирландией будет играть Бущан

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о голкиперах сборной Украины.

Напомним, что из-за ошибки Анатолия Трубина в ворота нашей сборной назначили пенальти, который Бахрейн реализовал и добился ничьей 1:1.

"Думаю, после трех товарищеских матчей тренерский штаб решит, кто из вратарей поедет на Евро.

Трубин талантливый голкипер, но в этом матче допустил досадную ошибку. У каждого футболиста бывают ошибки. Буффон ошибался, Облак, Пятов. Главное, психологически перестраиваться после ошибок.

Думаю, что в следующем контрольном матче с Северной Ирландией в воротах украинцев будет Бущан. Посмотрим на его игру. Думаю, после этих трех матчей тренерский штаб сделает выводы, кому доверить место в основе на Евро", - сказал Левченко.

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В статье: Украина Евгений Левченко Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 20:25
Пофіг, 1:1.
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