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Срна: Будь я тренером сборной Украины, обратил бы внимание на игру Сассуоло при Де Дзерби
Директор "горняков" считает, что тренерский штаб обращает внимание на тактику итальянского специалиста
фото - Олександр Приходько
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью ТК "Футбол" высказался по поводу подписания контракта с Роберто Де Дзерби.
- Поговаривают, что в сборной Украины Андреа Малдера разбирает выход команды из обороны именно по игре Сассуоло Роберто Де Дзерби. Правда ли это?
– Я не знаю, правда ли это, но, если тренерский штаб сборной Украины так делает - значит это правильное решение. Если бы я был тренером сборной Украины – тоже обратил бы внимание на игру Сассуоло как в обороне, так и в атаке, - подытожил Срна.
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