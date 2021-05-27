Срна: Будь я тренером сборной Украины, обратил бы внимание на игру Сассуоло при Де Дзерби

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью ТК "Футбол" высказался по поводу подписания контракта с Роберто Де Дзерби.

- Поговаривают, что в сборной Украины Андреа Малдера разбирает выход команды из обороны именно по игре Сассуоло Роберто Де Дзерби. Правда ли это?

– Я не знаю, правда ли это, но, если тренерский штаб сборной Украины так делает - значит это правильное решение. Если бы я был тренером сборной Украины – тоже обратил бы внимание на игру Сассуоло как в обороне, так и в атаке, - подытожил Срна.