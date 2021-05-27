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Срна: Будь я тренером сборной Украины, обратил бы внимание на игру Сассуоло при Де Дзерби

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Директор "горняков" считает, что тренерский штаб обращает внимание на тактику итальянского специалиста

Срна: Будь я тренером сборной Украины, обратил бы внимание на игру Сассуоло при Де Дзерби

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью ТК "Футбол" высказался по поводу подписания контракта с Роберто Де Дзерби.

- Поговаривают, что в сборной Украины Андреа Малдера разбирает выход команды из обороны именно по игре Сассуоло Роберто Де Дзерби. Правда ли это?

– Я не знаю, правда ли это, но, если тренерский штаб сборной Украины так делает - значит это правильное решение. Если бы я был тренером сборной Украины – тоже обратил бы внимание на игру Сассуоло как в обороне, так и в атаке, - подытожил Срна.

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В статье: Дарио Срна Украина Шахтер (Донецк) Сассуоло
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.05.2021 в 09:32
Хорошо пиз..ть за чужой спиной. Сам то чего не тренер?
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+7
-2
Hanter44 (Baburka)
27.05.2021 в 10:36
А ось коли в Хмельницьку з'явиться достойна команда,вiн може пiде туди тренером.
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+1
-3
avatar
zloyded (Киев)
27.05.2021 в 08:44
Только назначили, еще его "мастерство" никто в Украине не видел, в Италии только 8-е место, а Срна уже рассыпается в комплиментах? Клоун!!!
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+11
-2
Mexxxxx (Просяная)
27.05.2021 в 08:41
Тренер сборной обратит внимание на игру Шахтера при Дзерби, пусть показывает.
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+6
-1
2.dc (Николаев)
27.05.2021 в 09:16
Вот это точно. Будет на что обращать внимание, так оно само собой обратится ...
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+5
-2
football_soccer (Украина)
27.05.2021 в 08:31
К счастью ты не тренер нашей сборной.Да и не тренер в принципе.
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+11
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.05.2021 в 08:21
Пішов би ти на фуй.
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+9
-2
Hanter44 (Baburka)
27.05.2021 в 10:38
Ну,а этот идиот никак не может обойтись от испражнений на свою голову(навозным мухам надо же куда то садиться).
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+2
-1


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