Левченко: Жаль, что Буяльский травмировался, хотелось увидеть как он проявит себя в сборной

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал отсутствие в команде лидера "Динамо" Виталия Буяльского, который будет восстанавливаться от травмы.

"Конечно, чем глубже состав и выше конкуренция, тем лучше для сборной. Очень надеялся, что Буяльский, несмотря на то, что на его позиции у нас есть игроки, получит шанс проявить себя. Было интересно, как он впишется, как проявит себя в сборной. Очень жаль, что Виталий травмировался.

Теперь Шевченко придется отталкиваться только от тех футболистов, которые есть в его распоряжении", - сказал Левченко.