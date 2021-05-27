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Левченко: Жаль, что Буяльский травмировался, хотелось увидеть как он проявит себя в сборной
Хавбек "Динамо" пропустит Евро-2020 из-за травмы
УАФ / Автор неизвестен
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал отсутствие в команде лидера "Динамо" Виталия Буяльского, который будет восстанавливаться от травмы.
"Конечно, чем глубже состав и выше конкуренция, тем лучше для сборной. Очень надеялся, что Буяльский, несмотря на то, что на его позиции у нас есть игроки, получит шанс проявить себя. Было интересно, как он впишется, как проявит себя в сборной. Очень жаль, что Виталий травмировался.
Теперь Шевченко придется отталкиваться только от тех футболистов, которые есть в его распоряжении", - сказал Левченко.
Напомним, что Виталий Буяльский пропустит Евро-2020 из-за травмы, которую получил в финале Кубка Украины против "Зари"(1:0).
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