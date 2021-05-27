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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины сохраняет место в ТОП-25 лучших команд мира

Национальная сборная Украины
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ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных команд

Сборная Украины сохраняет место в ТОП-25 лучших команд мира

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, в котором Украина занимает 24-е место.

Сборная Украины после апрельского рейтинга сохранила позицию и имеет 1514,64 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 16-е (0), Австрия - 23-е (0), Северная Македония - 62-е (0).

Соперники сине-желтых в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - 2-я (0), Финляндия - 54-я (0), Босния и Герцеговина - 55-я (0), Казахстан - 124-й (0).

Рейтинг ФИФА на 27.05.2021

1. Бельгия - 1783,38

2. Франция - 1757,3

3. Бразилия - 1742,65

4. Англия - 1686,78

5. Португалия - 1666,12

6. Испания - 1648,13

7. Италия - 1642,06

8. Аргентина - 1641,95

9. Уругвай - 1639,08

10. Дания - 1631,55

...

24. УКРАИНА - 1514,64

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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