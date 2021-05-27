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Сборная Украины сохраняет место в ТОП-25 лучших команд мира
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных команд
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, в котором Украина занимает 24-е место.
Сборная Украины после апрельского рейтинга сохранила позицию и имеет 1514,64 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 16-е (0), Австрия - 23-е (0), Северная Македония - 62-е (0).
Соперники сине-желтых в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - 2-я (0), Финляндия - 54-я (0), Босния и Герцеговина - 55-я (0), Казахстан - 124-й (0).
Рейтинг ФИФА на 27.05.2021
1. Бельгия - 1783,38
2. Франция - 1757,3
3. Бразилия - 1742,65
4. Англия - 1686,78
5. Португалия - 1666,12
6. Испания - 1648,13
7. Италия - 1642,06
8. Аргентина - 1641,95
9. Уругвай - 1639,08
10. Дания - 1631,55
...
24. УКРАИНА - 1514,64
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