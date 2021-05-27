Сборная Северной Ирландии определилась с составом на товарищеский матч с Украиной

Сборная Северной Ирландии объявила состав на контрольный поединок с подопечными Андрея Шевченко.

Наставник ирландцев Айан Бараклоу вызвал для подготовки к двум контрольным поединкам 25-х игроков. Об этом сообщил официальный сайт Ирландской футбольной ассоциации.

Состав сборной Северной Ирландии

Вратари: Бейли Пикок-Фаррелл ("Бернли", Англия), Конор Азард ("Селтик", Шотландия), Лиам Хьюз ("Ливерпуль", Англия).

Защитники: Крэйг Кэткарт ("Уотфорд", Англия), Стюарт Даллас ("Лидс", Англия), Шейн Фергюсон ("Миллуолл", Англия), Пэдди Макнейр ("Мидлсбро", Англия), Дэниэл Баллард ("Арсенал", Англия), Киарон Браун ("Кардифф Сити", Уэльс), Сэм Макклелланд ("Челси", Англия), Конор Брэдли ("Ливерпуль", Англия).

Полузащитники: Найалла Макгинн ("Абердин", Шотландия), Джордж Сэвилл ("Мидлсбро", Англия), Джордан Томпсон ("Сток Сити", Англия), Алистер Макканн ("Сент-Джонстон", Шотландия), Алфи Маккалмонт ("Лидс ", Англия), Джордан Джонс ("Рейнджерс ", Шотландия), Гэвин Уайт ("Кардифф Сити ", Уэльс), Итан Галбрейт (" Манчестер Юнайтед ", Англия).

Нападающие: Кайл Лафферти ("Килмарнок", Шотландия), Джош Магеннис ("Халл", Англия), Лиам Бойс ("Хартс", Шотландия), Пол Смит ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия), Дион Чарльз ("Аккрингтон Стэнли ", Англия), Шейн Лавери ("Линфилд ").

Напомним, что товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии состоится 3 июня в Днепре. Начало - в 21:00.