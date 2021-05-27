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Виктор Коваленко пропустит Евро-2020

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

У футболиста серьезное повреждение

Виктор Коваленко пропустит Евро-2020

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Виктор Коваленко не сможет помочь национальной команде на Евро-2020. Об этом пишет zbirna.com.

Футболист, пропустивший финиш клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где сделал МРТ. Вердикт — частичный разрыв задней поверхности бедра. Лишь с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам.

Эту информацию подтвердил и сам Виктор Коваленко.

Добавим, что в минувшем сезоне Серии А Коваленко успел только дебютировать за "Аталанту" в матче 28-го тура Серии А против "Вероны" (2:0). Украинец вышел на замену вместо своего соотечественника Руслана Малиновского на 87-й минуте.

Напомним, что 25-летний полузащитник был включен в расширенный состав сборной Украины на Евро-2020.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Евро-2020 Виктор Коваленко Евро-2021
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (14)
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таврия19752009 (симферополь)
27.05.2021 в 15:14
Ненависники Коваленко могут радоваться
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+1
0
Shilov 2020 (Кировоград )
27.05.2021 в 15:11
Честно сказать не самая большая потеря для сборной! Коваленко последнее время грел лавочку в Шахтере и в Аталанту поехал тем же заниматься! Так что пускай спокойно зализывает раны!
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0
0
2.dc (Николаев)
27.05.2021 в 15:05
Это не есть хорошо. Да, это не системообразующий игрок, но рояль тоже надо кому-то таскать. А в этом, по отдаче и работоспособности, у него не так уж и много конкурентов ...
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
27.05.2021 в 14:59
Жаль що Коваленка не буде. Бажаю здоров'я та успіхів в Аталанті. Нажаль тепер Шевченко замість нього візьме з Динамо якогось безтолкового Андрієвського або щось схоже, для нього головне щоб був з Динамо.
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+2
-2
andinho (Lviv)
27.05.2021 в 14:57
Прекрасно! Відчепили ще одного лавочника. Є шанс, що дозаявлять когось, хто дійсно заслужив
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+2
-2
alex.belogubko (одесса)
27.05.2021 в 14:52
это не потеря здоровье дороже --всё равно СБУ не чего не добьёться
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+2
-1
тутти-10 (Сумська область)
27.05.2021 в 14:51
Здоров'я пацану! Нехай закріплюється в Італії, а Євро ще в його житті буде. Тільки б грав
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+3
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
27.05.2021 в 14:46
Ура, новина про Коваленка! Зараз тут буде 20 коментарів, бо його дуже тут люблять. Взагалі уа-футболу треба постити новити тільки на 4 теми: Роналду, Барселона і Мессі, Коваленко і Морозючка. Ці 4 топіки відповідальні десь за половину переглядів на цьому сайті))
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+3
-1
octavi4 (Warszawa)
27.05.2021 в 14:42
Кто там следующий на замену по списку из лавочников?
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+4
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
27.05.2021 в 14:42
Якщо бути чесним,то він і їхати не мав туди.
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+6
-1
dmitroj88
27.05.2021 в 14:41
Снова с динамовскими бревнами уедем с 0 забитыми голами...
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+3
-3
тутти-10 (Сумська область)
27.05.2021 в 14:49
Так може Ви свою кандидатуру тренерам ЗБУ запропонуєте? Пузом потрусете, покажете, як треба бути не брєвном.
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+1
-1
dmitroj88
27.05.2021 в 14:51
Там уже есть кому пузом трусить - Бревноленко. Человека даже к лавочке не подпускают в клубе, а его в сборную для игровой практики вызывают...
+2
0
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kotigorok (Чернігів)
27.05.2021 в 14:33
Горе то яке...
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+3
-7


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