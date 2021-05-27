Виктор Коваленко пропустит Евро-2020

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Виктор Коваленко не сможет помочь национальной команде на Евро-2020. Об этом пишет zbirna.com.

Футболист, пропустивший финиш клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где сделал МРТ. Вердикт — частичный разрыв задней поверхности бедра. Лишь с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам.

Эту информацию подтвердил и сам Виктор Коваленко.

Добавим, что в минувшем сезоне Серии А Коваленко успел только дебютировать за "Аталанту" в матче 28-го тура Серии А против "Вероны" (2:0). Украинец вышел на замену вместо своего соотечественника Руслана Малиновского на 87-й минуте.

Напомним, что 25-летний полузащитник был включен в расширенный состав сборной Украины на Евро-2020.