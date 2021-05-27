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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Коноплянка не сыграет на Евро из-за травмы

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Евгений не успевает восстановиться

Источник: Коноплянка не сыграет на Евро из-за травмы

ФФУ

Новина українською

Этим летом сборная Украины сыграет на Евро-2020. Накануне турнира тренер команды Андрей Шевченко проводит подготовительный сбор, во время которого сыграет три контрольных матча.

Изначально в списке не оказалось Евгения Коноплянки, однако позже игрока "Шахтера" добавили в расширенный список футболистов, которые будут готовиться к финальной части Евро-2020.

Впрочем, как сообщает Football.ua, Евгений все-таки не успеет восстановиться от мышечного повреждения в установленные сроки и не сможет помочь сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что в завершившимся сезоне Евгений провел всего 14 матчей (337 минут) за свой клуб, в которых не отличался результативными действиями.

Сборная Украины не Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
football.ua

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Комментарии (18)
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garry1530962 (Новомосковск)
27.05.2021 в 18:01
Умный мальчик. Уважительная причина. И лицо не потерял, и сборной своими выступлениями не напакостит.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.05.2021 в 17:25
Що сьогодні за нещастя за таке? Усі зірки зламалися...
Ответить
0
-1
volin-kovel (Chicago)
27.05.2021 в 17:07
здається , хтось з вищих сил через травми фільтрує заявку на Євро ( Коноплянка , Коваленко , Буяльський ...) . В розширеному списку явно є пару пасажирів , яких пропихають агенти .
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+2
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.05.2021 в 18:16
А яким неймовірним чином у цей ваш список потрапив Буяльський, який є, безсумнівно, найкращим гравцем року в Україні?!
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.05.2021 в 17:03
хреновая тенденция. Буя, Конопа, Мораеш - какой-никакой, а все-таки нападающий поживее Беседки
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+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.05.2021 в 17:26
Абсолютно ні, Бєс ще себе покаже
Ответить
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
27.05.2021 в 17:51
с чего бы?
0
-1
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
27.05.2021 в 16:58
Хоч би Шева Петряка довизивав на ліву бровку
Ответить
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.05.2021 в 17:27
На хрін цей петряк потрібен?
Ответить
0
0
sergkir
27.05.2021 в 16:46
Да Коноплянка уже давно не тот. Блеснул в Днепре, на хорошем уровне был, но с переходом в ближнее зарубежье стал сбавлять и не напрягаться
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+2
0
balamyt (Boston)
27.05.2021 в 17:00
О каком ближнем зарубежье ты говориш --Испания и Германия ? А кто там заиграл ..кроме Шевы и Зинченко и Малиновского ..Ярмоленко уже вечный лавочник . Там жуткая конкуренция и нужно быть все время в форме..а Коно Ярмоленко приследуют травмы..Так что обдозначно что для СБУ это Минус.
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+2
0
balamyt (Boston)
27.05.2021 в 16:37
А мне лично очень жаль что Коно не сможет участвовать в ЕВРО .Он один из немногих ярких представителей СБУ . Без нормальных Вингеров СБУ многое теряет ,и это уже очевидно..
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+5
-2
MaximSK (Киев)
27.05.2021 в 17:40
Если бы он был прежним Коноплянкой, он бы помог, а таком состоянии которым он был в последние 2-3 года, он не помощник сборной увы. Максимум на замену. Сборной нужны новые талантливые игроки на месте вингеров, Конопа, Ярмола и Марлос уже в возрасте, Зубков пока не впечатляет. Проблемная позиция
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.05.2021 в 16:26
Официально: А. Шевченко не поедет на Евро без Коноплянки.
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+4
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
27.05.2021 в 17:44
порвал до слёз!
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0
0
efim423 (odessa)
27.05.2021 в 16:22
такое впечатление , что игроки прохавали что с шевой им светит только позор , ждём следующих отказников .
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+2
-6
Ol-g (Одесса)
27.05.2021 в 16:26
Да ладно. А вдруг наоборот?)
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+2
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
27.05.2021 в 16:38
А кто отказался,назови хоть одного.?
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+2
-1


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