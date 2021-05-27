Источник: Коноплянка не сыграет на Евро из-за травмы

Этим летом сборная Украины сыграет на Евро-2020. Накануне турнира тренер команды Андрей Шевченко проводит подготовительный сбор, во время которого сыграет три контрольных матча.

Изначально в списке не оказалось Евгения Коноплянки, однако позже игрока " Шахтера " добавили в расширенный список футболистов, которые будут готовиться к финальной части Евро-2020.

Впрочем, как сообщает Football.ua, Евгений все-таки не успеет восстановиться от мышечного повреждения в установленные сроки и не сможет помочь сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что в завершившимся сезоне Евгений провел всего 14 матчей (337 минут) за свой клуб, в которых не отличался результативными действиями.

Сборная Украины не Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).