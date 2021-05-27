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Источник: Коноплянка не сыграет на Евро из-за травмы
Евгений не успевает восстановиться
ФФУ
Этим летом сборная Украины сыграет на Евро-2020. Накануне турнира тренер команды Андрей Шевченко проводит подготовительный сбор, во время которого сыграет три контрольных матча.
Изначально в списке не оказалось Евгения Коноплянки, однако позже игрока "
Впрочем, как сообщает Football.ua, Евгений все-таки не успеет восстановиться от мышечного повреждения в установленные сроки и не сможет помочь сборной Украины на Евро-2020.
Напомним, что в завершившимся сезоне Евгений провел всего 14 матчей (337 минут) за свой клуб, в которых не отличался результативными действиями.
Сборная Украины не Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).
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