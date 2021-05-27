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УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Северная Ирландия. Цена - от 100 до 500 грн
Поединок состоится 3 июня на Днепр-Арене
Wiki
3 июня в Днепре на "Днепр-Арене " состоится товарищеский матч между национальными сборными командами
УАФ, приняв во внимание рекомендации Минздрава Украины, начала реализацию билетов на данный матч.
Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Продажи билетов в кассах стадиона не предвидится.
Один человек может приобрести не более четырех билетов.
Все билеты именные - чтобы купить пропуск на игру, необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.
Цена билетов: от 100 до 500 грн (100, 150, 200, 300, 400, 500).
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