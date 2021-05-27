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УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Северная Ирландия. Цена - от 100 до 500 грн

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поединок состоится 3 июня на Днепр-Арене

УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Северная Ирландия. Цена - от 100 до 500 грн

Wiki

Новина українською

3 июня в Днепре на "Днепр-Арене " состоится товарищеский матч между национальными сборными командами Украины и Северной Ирландии (начало - в 21.00).

УАФ, приняв во внимание рекомендации Минздрава Украины, начала реализацию билетов на данный матч.

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Продажи билетов в кассах стадиона не предвидится.

Один человек может приобрести не более четырех билетов.

Все билеты именные - чтобы купить пропуск на игру, необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

Цена билетов: от 100 до 500 грн (100, 150, 200, 300, 400, 500).

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В статье: Украина Днепр-Арена
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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c99baf (Харьков)
27.05.2021 в 18:24
Да после игры с Бахрейном должны вообще бесплатно пускать, охренели млять...
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.05.2021 в 17:52
500 грн після Бахрейну? Ви ті квитки будете продавати чи купувати?
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+1
0
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trafalgar (Запорожье)
27.05.2021 в 17:34
Цены довольно демократические
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