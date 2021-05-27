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Цыганков с шестью голами вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины
Лидирует в списке бомбардиров главный тренер команды
Фото Павла Кубанова - УАФ
23 мая
Подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Бахрейном 1:1. Забитым мячом в составе украинцев в компенсированное ко второму тайму время отличился полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, и
Таким образом, Цыганков вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории сборной Украины, которую возглавляет нынешний наставник нашей команды Андрей Шевченко (48 мячей).
Добавим, что, кроме Цыганкова, из футболистов, которые были вызваны на сбор для подготовки к Евро-2020, в топ-20 присутствуют еще четверо исполнителей: Андрей Ярмоленко (второе место, 28 мячей). Евгений Коноплянка (третье место, 21 мяч), Роман Яремчук (семнадцатое место, семь мячей) и Руслан Малиновский (девятнадцатый место, шесть мячей).
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