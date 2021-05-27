Цыганков с шестью голами вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины

23 мая сборная Украины провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020.

Подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Бахрейном 1:1. Забитым мячом в составе украинцев в ​​компенсированное ко второму тайму время отличился полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, и этот гол стал для него шестым за национальную команду .

Таким образом, Цыганков вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории сборной Украины, которую возглавляет нынешний наставник нашей команды Андрей Шевченко (48 мячей).

Добавим, что, кроме Цыганкова, из футболистов, которые были вызваны на сбор для подготовки к Евро-2020, в топ-20 присутствуют еще четверо исполнителей: Андрей Ярмоленко (второе место, 28 мячей). Евгений Коноплянка (третье место, 21 мяч), Роман Яремчук (семнадцатое место, семь мячей) и Руслан Малиновский (девятнадцатый место, шесть мячей).