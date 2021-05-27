Сборная Украины сдала тесты на ковид и ждет легионеров

Завтра, 28 мая, сборная Украины начнет второй этап тренировочного сбора в рамках подготовки к финальной части Евро-2020.

За день до приезда в Киев, откуда команда утром отправится в Харьков, все игроки сборной прошли тестирование на коронавирус.

После игр в своих клубах к сборной присоединятся легионеры Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и получивший вызов полузащитник "Гента" Роман Безус. А вот Александру Зинченко в субботу предстоит финал Лиги чемпионов, так что его приезд в сборную оттягивается.

Отметим, что на втором сборе Андрей Шевченко в целом рассчитывает на тех же футболистов, которые работали и на первом сборе, среди которых будут и молодые игроки - Артем Довбик и Артем Бондаренко.

Отметим, что в рамках второго этапа сборов команда Шевченко проведет два контрольных матча - со сборными Северной Ирландии (3 июня в Днепре) и командой Кипра (7 июня в Харькове).