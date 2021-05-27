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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины сдала тесты на ковид и ждет легионеров

Национальная сборная Украины
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В ближайшее время к команде присоединятся Яремчук, Ярмоленко и Безус

Сборная Украины сдала тесты на ковид и ждет легионеров

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Завтра, 28 мая, сборная Украины начнет второй этап тренировочного сбора в рамках подготовки к финальной части Евро-2020.

За день до приезда в Киев, откуда команда утром отправится в Харьков, все игроки сборной прошли тестирование на коронавирус.

После игр в своих клубах к сборной присоединятся легионеры Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и получивший вызов полузащитник "Гента" Роман Безус. А вот Александру Зинченко в субботу предстоит финал Лиги чемпионов, так что его приезд в сборную оттягивается.

Отметим, что на втором сборе Андрей Шевченко в целом рассчитывает на тех же футболистов, которые работали и на первом сборе, среди которых будут и молодые игроки - Артем Довбик и Артем Бондаренко.

Отметим, что в рамках второго этапа сборов команда Шевченко проведет два контрольных матча - со сборными Северной Ирландии (3 июня в Днепре) и командой Кипра (7 июня в Харькове).

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В статье: Украина
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