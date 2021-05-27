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"Кулач не слабее Довбика и Беседина" - Максимов удивлен кадровыми решениями Шевченко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Лучший бомбардир УПЛ не попал даже в расширенный список сборной

"Кулач не слабее Довбика и Беседина" - Максимов удивлен кадровыми решениями Шевченко

Фото Олександра Гливинського

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов удивлен решением Андрея Шевченко не включить лучшего бомбардира УПЛ, форварда полтавчан Владислава Кулача в расширенный список сборной Украины перед Евро-2020.

— Как вы думаете, почему Андрей Шевченко не пригласил лучшего бомбардира украинской Премьер-лиги в расположение национальной сборной?

— Я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола. Я вижу перспективу у Кулача. Уж в расширенный состав сборной Владислав должен был попасть. Могли пристальнее его рассмотреть. Для других бы ребят из "Ворсклы" это был бы мощнейший стимул.

— Неужели Кулач слабее Довбика и Беседина, которых вызвали в главную команду страны?

— Нет. У нас и кроме Кулача были хорошие футболисты, кто мог бы усилить сборную Украины. Это Степанюк и Игорь Пердута.

— А молодежь в "Ворскле" есть талантливая?

— Есть. Только им нужно стабильно играть и не один или два поединка, а весь сезон.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Украина Владислав Кулач
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (8)
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Smooth da Hustler (Львів)
27.05.2021 в 23:48
Ну заместь Беседина точно подошел бы, как минимум забил больше него, или забивать форварду ненужно, ибо по такой схеме Шева не играет
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0
0
vituynia (Черкассы)
27.05.2021 в 23:02
Так пробовали его уже когда то. В одно время просматривали одного за другим,Кулача,Коломойца, Борячука. Все трое ни о чём. Я вот в матче Динамо -Ворскла специально наблюдал за игрой этого Кулача,ну ведь он даже на фоне деревянного Беседина выглядел слабее, куда его ещё в сборную.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.05.2021 в 22:52
Кулач не вписывается в кумовские схемы Шевченко --- Павелко. Вот и все причины. Они там одну блатоту собирают, потому сейчас сборная и пролетает всем подряд как фанера.
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+1
-1
2.dc (Николаев)
27.05.2021 в 22:30
Это очень здорово, что Максимов так печется за своих, за свою команду. Думаю и Шева поступает точно так же, и уж точно сам себе не враг ...
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.05.2021 в 22:30
по Заре помню Кулача как деревянненького парня, но тут Максимов прав. Даже с учетом того, что на Кулача работала неплохая полтавская полузащита
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0
0
Litb@rski (Кёльн)
27.05.2021 в 22:04
Ну где-то он прав
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+2
0
10 (Феодосия)
27.05.2021 в 21:58
На счёт Беседина согласен))
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+6
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
27.05.2021 в 21:57
Кулач перепуганный немного,Довбику надо добавить и будет второй Яремчук а может и круче
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+6
0


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