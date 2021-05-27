"Кулач не слабее Довбика и Беседина" - Максимов удивлен кадровыми решениями Шевченко

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов удивлен решением Андрея Шевченко не включить лучшего бомбардира УПЛ, форварда полтавчан Владислава Кулача в расширенный список сборной Украины перед Евро-2020.

— Как вы думаете, почему Андрей Шевченко не пригласил лучшего бомбардира украинской Премьер-лиги в расположение национальной сборной?

— Я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола. Я вижу перспективу у Кулача. Уж в расширенный состав сборной Владислав должен был попасть. Могли пристальнее его рассмотреть. Для других бы ребят из "Ворсклы" это был бы мощнейший стимул.

— Неужели Кулач слабее Довбика и Беседина, которых вызвали в главную команду страны?

— Нет. У нас и кроме Кулача были хорошие футболисты, кто мог бы усилить сборную Украины. Это Степанюк и Игорь Пердута.

— А молодежь в "Ворскле" есть талантливая?

— Есть. Только им нужно стабильно играть и не один или два поединка, а весь сезон.