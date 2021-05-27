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"Кулач не слабее Довбика и Беседина" - Максимов удивлен кадровыми решениями Шевченко
Лучший бомбардир УПЛ не попал даже в расширенный список сборной
Фото Олександра Гливинського
Главный тренер "
— Как вы думаете, почему Андрей Шевченко не пригласил лучшего бомбардира украинской Премьер-лиги в расположение национальной сборной?
— Я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола. Я вижу перспективу у Кулача. Уж в расширенный состав сборной Владислав должен был попасть. Могли пристальнее его рассмотреть. Для других бы ребят из "Ворсклы" это был бы мощнейший стимул.
— Неужели Кулач слабее Довбика и Беседина, которых вызвали в главную команду страны?
— Нет. У нас и кроме Кулача были хорошие футболисты, кто мог бы усилить сборную Украины. Это Степанюк и Игорь Пердута.
— А молодежь в "Ворскле" есть талантливая?
— Есть. Только им нужно стабильно играть и не один или два поединка, а весь сезон.
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