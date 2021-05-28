Проблемы в стане соперника. У одного из игроков сборной Северной Македонии выявили коронавирус

Полузащитник "Леванте" и сборной Северной Македонии Энис Барди сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

На данный момент 25-летний хавбек изолирован на базе национальной команды. По словам врача сборной Северной Македонии болезнь Барди в настоящий момент протекает бессимптомно. Остальные игроки команды здоровы.

В минувшем сезоне Барди за "Леванте" во всех турнирах провел 30 матчей, забил два гола и столько же сделал результативных передач. В составе сборной Северной Македонии футболист принял участие в 30-ти матчах и отличился шестью забитыми мячами.

Отметим, что сборная Северной Македонии является соперником Украины в групповом раунде Евро-2020. Матч между национальными командами состоится 17 июня.