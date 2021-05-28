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Ключевой игрок сборной Украины может пропустить несколько дней сборов
В чемпионате Бельгии украинец получил травму
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может пропустить несколько дней сборов национальной команды в Харькове. Об этом пишет zbirna.com.
По информации источника, повторное обследование Яремчука не показало серьезных проблем у футболиста. На прошлой неделе украинец получил травму в матче "Гента" против "Мехелена" (2:1) в чемпионате Бельгии. Позже стало известно, что футболист избежал серьезной травмы.
В минувшем сезоне чемпионата Бельгии 25-летний форвард во всех турнирах провел 43 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.
Напомним, что сборы национальной команды начнутся сегодня, 28 мая.
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