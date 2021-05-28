  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ключевой игрок сборной Украины может пропустить несколько дней сборов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой игрок сборной Украины может пропустить несколько дней сборов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В чемпионате Бельгии украинец получил травму

Ключевой игрок сборной Украины может пропустить несколько дней сборов

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может пропустить несколько дней сборов национальной команды в Харькове. Об этом пишет zbirna.com.

По информации источника, повторное обследование Яремчука не показало серьезных проблем у футболиста. На прошлой неделе украинец получил травму в матче "Гента" против "Мехелена" (2:1) в чемпионате Бельгии. Позже стало известно, что футболист избежал серьезной травмы.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии 25-летний форвард во всех турнирах провел 43 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

Напомним, что сборы национальной команды начнутся сегодня, 28 мая.

Читайте такжеВиктор Коваленко пропустит Евро-2020
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zbirna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
тутти-10 (Сумська область)
28.05.2021 в 16:31
Здоров'я тобі, Рома! Ти нам потрібен!
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
28.05.2021 в 15:43
.Минулого тижня Україна отримала травму в матчі "Гента"-что это такое сколько можно делать ошибок
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
28.05.2021 в 15:43
Нужно дозаявить еще одного Нап. Кравца или Гладкого ..Они хоть могут забивать ..хоть и в возрасте..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...