Ключевой игрок сборной Украины может пропустить несколько дней сборов

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может пропустить несколько дней сборов национальной команды в Харькове. Об этом пишет zbirna.com.

По информации источника, повторное обследование Яремчука не показало серьезных проблем у футболиста. На прошлой неделе украинец получил травму в матче "Гента" против "Мехелена" (2:1) в чемпионате Бельгии. Позже стало известно, что футболист избежал серьезной травмы.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии 25-летний форвард во всех турнирах провел 43 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

Напомним, что сборы национальной команды начнутся сегодня, 28 мая.