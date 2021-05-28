Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковалец: Максимум сборной Украины на Евро – четвертьфинал, полуфинал
А минимум - выход из группы
Фото Павла Кубанова - УАФ
Известный украинский специалист Сергей Ковалец поделился ожиданиями от выступлений
"Мне кажется, что самый сложный матч будет с Северной Македонией. В рейтинге они последние, все считают их слабыми. Но я читал интервью их игроков – они говорят, что это самый сильный состав за все годы. Конечно, все считают нас фаворитами, но это будет сложный матч.
Однако, если посмотреть на наш состав, на нашу игру, на нашу сыгранность, на то, что наш тренерский штаб уже долго работает с командой, учитывая то, что три команды могут выйти из группы, выход из группы – это минимум. Ну а максимум – четвертьфинал, полуфинал. Все для этого есть: команда сыграна, есть ощущение друг друга. Это очень важно. Есть конкуренция хорошая. Еще нужно, конечно, немного везения", - сказал Ковалец.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня в Бухаресте.
Популярное сейчас
- Финал Лиги Чемпионов Ман Сити - Челси как неизбежный виток эволюции футбола
- Стало известно место проведения матча за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером
- Шебек о пенальти в пользу Черноморца: Брагару ожидал прикосновения, чтобы упасть. А Романов ожидал это падение. Интересы совпали
- Франк де Бур: Обыграем Украину 3:1 и Австрию 2:1. Выйдем из группы уже после двух матчей
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО