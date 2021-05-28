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Ковалец: Максимум сборной Украины на Евро – четвертьфинал, полуфинал

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А минимум - выход из группы

Ковалец: Максимум сборной Украины на Евро – четвертьфинал, полуфинал

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Известный украинский специалист Сергей Ковалец поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020.

"Мне кажется, что самый сложный матч будет с Северной Македонией. В рейтинге они последние, все считают их слабыми. Но я читал интервью их игроков – они говорят, что это самый сильный состав за все годы. Конечно, все считают нас фаворитами, но это будет сложный матч.

Однако, если посмотреть на наш состав, на нашу игру, на нашу сыгранность, на то, что наш тренерский штаб уже долго работает с командой, учитывая то, что три команды могут выйти из группы, выход из группы – это минимум. Ну а максимум – четвертьфинал, полуфинал. Все для этого есть: команда сыграна, есть ощущение друг друга. Это очень важно. Есть конкуренция хорошая. Еще нужно, конечно, немного везения", - сказал Ковалец.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня в Бухаресте.

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В статье: Украина Сергей Ковалець
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Источник:
Xsport

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2021 в 22:55
Игроки нормальные собрались, но за "схемы" Шевы реально стремно.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
28.05.2021 в 22:46
не выйдут с группы
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0
-1


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