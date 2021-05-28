Малиновский: Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский в эфире ТК "Футбол" высказался о сборе национальной команды.

"Сейчас чемпионат Италии закончился и все мысли только о сборной. Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо.

Сейчас будем готовиться к Евро и предстоящим контрольным матчам, которые очень важны", - сказал Малиновский.