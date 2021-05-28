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Малиновский: Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо
После долгого сезона отдых необходим
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Хавбек
"Сейчас чемпионат Италии закончился и все мысли только о сборной. Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо.
Сейчас будем готовиться к Евро и предстоящим контрольным матчам, которые очень важны", - сказал Малиновский.
Напомним, что Украина сыграла с Бахрейном (1:1) и проведет спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
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