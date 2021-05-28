  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Малиновский: Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский: Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

После долгого сезона отдых необходим

Малиновский: Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский в эфире ТК "Футбол" высказался о сборе национальной команды.

"Сейчас чемпионат Италии закончился и все мысли только о сборной. Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо.

Сейчас будем готовиться к Евро и предстоящим контрольным матчам, которые очень важны", - сказал Малиновский.

Напомним, что Украина сыграла с Бахрейном (1:1) и проведет спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2021 в 18:59
Руслан, збірна після Франції і не напрягалась.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...