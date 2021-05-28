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В сборной Украины при Шевченко дебютировали 35 игроков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И это за 5 лет

В сборной Украины при Шевченко дебютировали 35 игроков

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В товарищеском матче против Бахрейна (1:1) в составе сборной Украины произошло сразу два дебюта.

Свой первый поединок за нашу национальную команду провели полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков и защитник киевского "Динамо" Денис Попов.

Таким образом, на данный момент, в сборной за то время, что ее тренирует Андрей Шевченко, дебютировало 35 исполнителей.

Все дебютанты Андрея Шевченко:

2016 год: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.

2017 год: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.

2018 год: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.

2019 год: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.

2020 год: Александр Тимчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин, Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный, Евгений Чеберко, Александр Зубков, Валерий Бондарь.

2021 год: Анатолий Трубин, Артем Довбик, Георгий Судаков, Денис Попов.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2021 в 19:00
Як в союзі, замість якості кількість.
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