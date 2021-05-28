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В сборной Украины при Шевченко дебютировали 35 игроков
И это за 5 лет
Фото Павла Кубанова - УАФ
В товарищеском матче против Бахрейна (1:1) в составе
Свой первый поединок за нашу национальную команду провели полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков и защитник киевского "Динамо" Денис Попов.
Таким образом, на данный момент, в сборной за то время, что ее тренирует Андрей Шевченко, дебютировало 35 исполнителей.
Все дебютанты Андрея Шевченко:
2016 год: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.
2017 год: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.
2018 год: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.
2019 год: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.
2020 год: Александр Тимчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин, Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный, Евгений Чеберко, Александр Зубков, Валерий Бондарь.
2021 год: Анатолий Трубин, Артем Довбик, Георгий Судаков, Денис Попов.
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