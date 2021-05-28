В сборной Украины при Шевченко дебютировали 35 игроков

В товарищеском матче против Бахрейна (1:1) в составе сборной Украины произошло сразу два дебюта.

Свой первый поединок за нашу национальную команду провели полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков и защитник киевского "Динамо" Денис Попов.

Таким образом, на данный момент, в сборной за то время, что ее тренирует Андрей Шевченко, дебютировало 35 исполнителей.

Все дебютанты Андрея Шевченко:

2016 год: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.

2017 год: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.

2018 год: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.

2019 год: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.

2020 год: Александр Тимчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин, Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный, Евгений Чеберко, Александр Зубков, Валерий Бондарь.

2021 год: Анатолий Трубин, Артем Довбик, Георгий Судаков, Денис Попов.