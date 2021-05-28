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Национальная сборная Украины

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Уже с легионерами. Сборная Украины начала свой второй сбор перед Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Отсутствует только Зинченко

Уже с легионерами. Сборная Украины начала свой второй сбор перед Евро

uaf.ua

Новина українською

Сборная Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020, который, как и первый, пройдет в Харькове.

К команде присоединились легионеры - голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, а также полевые игроки Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко и Роман Безус.

Александр Зинченко прибудет в расположение главной команды после финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором завтра его "Манчестер Сити" сойдется с "Челси".

Покинули расположение команды Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко, которые не сыграют на Евро из-за травм.

Список игроков, присутствующих сейчас на сборе:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк" Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

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В статье: Украина
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Комментарии (3)
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Chvalua (Винница)
28.05.2021 в 20:59
30 игроков плюс Зина. Всего 5 надо отсеять уже) кто вкурсе когда срок последний подачи заявки?
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2021 в 20:44
У Безуса сейчас прекрасная форма и результативность. Как по мне, он должен быть в основе.
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Я так думаю... (КиЇв)
28.05.2021 в 20:44
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