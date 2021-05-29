  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Безус: Приезд в сборную всегда честь, поэтому с радостью приехал
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безус: Приезд в сборную всегда честь, поэтому с радостью приехал

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Заслужил

Безус: Приезд в сборную всегда честь, поэтому с радостью приехал

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Полузащитник Национальной сборной Украины Роман Безус прокомментировал свой первый день на собрании в Харькове:

"- Приезд в сборную всегда честь, поэтому с радостью приехал.

- Как после сезона себя чувствуешь? У тебя были успешные матчи в конце.

- Да, но более важно, что они были успешными для клуба. Сейчас чувствую себя хорошо как физически, так и морально, психологически. Готов.

- Есть мотивация побороться за место в заявке на Евро?

- Конечно. Всегда.

- Ты на Евро не играл?

- Не играл ни разу.

- Как прошла первая тренировка на сборе?

- Более втягивающая работа была. Тактическая работа с первого дня началась. Затем немного поиграли в футбол, размялись. Хорошая тренировка", - сказал Безус.

Напомним, что недавно Андрей Шевченко довызвал Романа в ряды сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2020. Последний раз полузащитник входил на поле в "сине-желтой" футболке еще в товарищеском матче против Франции в октябре прошлого года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Безус Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...