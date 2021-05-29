Безус: Приезд в сборную всегда честь, поэтому с радостью приехал

Полузащитник Национальной сборной Украины Роман Безус прокомментировал свой первый день на собрании в Харькове:

"- Приезд в сборную всегда честь, поэтому с радостью приехал.

- Как после сезона себя чувствуешь? У тебя были успешные матчи в конце.

- Да, но более важно, что они были успешными для клуба. Сейчас чувствую себя хорошо как физически, так и морально, психологически. Готов.

- Есть мотивация побороться за место в заявке на Евро?

- Конечно. Всегда.

- Ты на Евро не играл?

- Не играл ни разу.

- Как прошла первая тренировка на сборе?

- Более втягивающая работа была. Тактическая работа с первого дня началась. Затем немного поиграли в футбол, размялись. Хорошая тренировка", - сказал Безус.