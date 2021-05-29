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Безус: Приезд в сборную всегда честь, поэтому с радостью приехал
Заслужил
УАФ/Павло Кубанов
Полузащитник Национальной сборной Украины Роман Безус прокомментировал свой первый день на собрании в Харькове:
"- Приезд в сборную всегда честь, поэтому с радостью приехал.
- Как после сезона себя чувствуешь? У тебя были успешные матчи в конце.
- Да, но более важно, что они были успешными для клуба. Сейчас чувствую себя хорошо как физически, так и морально, психологически. Готов.
- Есть мотивация побороться за место в заявке на Евро?
- Конечно. Всегда.
- Ты на Евро не играл?
- Не играл ни разу.
- Как прошла первая тренировка на сборе?
- Более втягивающая работа была. Тактическая работа с первого дня началась. Затем немного поиграли в футбол, размялись. Хорошая тренировка", - сказал Безус.
Напомним, что недавно Андрей Шевченко довызвал Романа в ряды сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2020. Последний раз полузащитник входил на поле в "сине-желтой" футболке еще в товарищеском матче против Франции в октябре прошлого года.
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