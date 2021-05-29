Малиновский: Как играть весь сезон, а потом потерять форму?

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал начальный этап подготовки к Евро-2020:

“ - Эти дни чуть тяжелые были, потому что много перелетов. Теперь два дня адаптации. Думаю, должны сделать хорошую работу, чтобы хорошо подготовиться к этим матчам. Всегда приятно приезжать в сборную. С хорошим настроением приехали все ребята, очень мотивированы.

- Все переживают, удастся ли тебе сохранить свою форму.

- Часто слышу этот вопрос. Мне кажется, он чуть неправильный. Как можно играть весь сезон, а потом растерять форму? Главное – хорошо подготовиться. Если все будут в хороших физических кондициях, будет и хорошая игра. От этого все зависит.

Конечно, все немного подустали после длинного сезона, но у нас остался последний отрезок, который нужно провести очень хорошо. Начиная с товарищеских матчей, которые очень важны для нас.

Если с хорошими результатами подойдем к Евро, это всегда приятно. Это эмоциональный фон для сборной, для болельщиков надежда. Готовимся к первому матчу, а там будет видно.

- Времени достаточно для подготовки?

- Конечно. Времени еще много. Эти два матча как элемент подготовки – очень важные для нас. Думаю, эти две недели мы должны провести сосредоточенно, относиться очень серьезно к тренировкам. Перенести то, чем будем заниматься, на матчи", - сказал Малиновский.