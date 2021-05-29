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Малиновский: Как играть весь сезон, а потом потерять форму?
Готовимся к Чемпионату Европы
Фото: anSA, автор – неизвестен
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал начальный этап подготовки к Евро-2020:
“ - Эти дни чуть тяжелые были, потому что много перелетов. Теперь два дня адаптации. Думаю, должны сделать хорошую работу, чтобы хорошо подготовиться к этим матчам. Всегда приятно приезжать в сборную. С хорошим настроением приехали все ребята, очень мотивированы.
- Все переживают, удастся ли тебе сохранить свою форму.
- Часто слышу этот вопрос. Мне кажется, он чуть неправильный. Как можно играть весь сезон, а потом растерять форму? Главное – хорошо подготовиться. Если все будут в хороших физических кондициях, будет и хорошая игра. От этого все зависит.
Конечно, все немного подустали после длинного сезона, но у нас остался последний отрезок, который нужно провести очень хорошо. Начиная с товарищеских матчей, которые очень важны для нас.
Если с хорошими результатами подойдем к Евро, это всегда приятно. Это эмоциональный фон для сборной, для болельщиков надежда. Готовимся к первому матчу, а там будет видно.
- Времени достаточно для подготовки?
- Конечно. Времени еще много. Эти два матча как элемент подготовки – очень важные для нас. Думаю, эти две недели мы должны провести сосредоточенно, относиться очень серьезно к тренировкам. Перенести то, чем будем заниматься, на матчи", - сказал Малиновский.
В этом сезоне на счету Руслана 10 голов и 12 ассистов в 43 играх за "Аталанту".
Напомним, что сборную Украины перед стартом Евро-2020 еще ожидают два товарищеских матча: против Северной Ирландии 3 июня в Днепре и против Кипра 7 июня в Харькове.
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