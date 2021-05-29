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Национальная сборная Украины

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Малиновский: Как играть весь сезон, а потом потерять форму?

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Готовимся к Чемпионату Европы

Малиновский: Как играть весь сезон, а потом потерять форму?

Фото: anSA, автор – неизвестен

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал начальный этап подготовки к Евро-2020:

“ - Эти дни чуть тяжелые были, потому что много перелетов. Теперь два дня адаптации. Думаю, должны сделать хорошую работу, чтобы хорошо подготовиться к этим матчам. Всегда приятно приезжать в сборную. С хорошим настроением приехали все ребята, очень мотивированы.

- Все переживают, удастся ли тебе сохранить свою форму.

- Часто слышу этот вопрос. Мне кажется, он чуть неправильный. Как можно играть весь сезон, а потом растерять форму? Главное – хорошо подготовиться. Если все будут в хороших физических кондициях, будет и хорошая игра. От этого все зависит.

Конечно, все немного подустали после длинного сезона, но у нас остался последний отрезок, который нужно провести очень хорошо. Начиная с товарищеских матчей, которые очень важны для нас.

Если с хорошими результатами подойдем к Евро, это всегда приятно. Это эмоциональный фон для сборной, для болельщиков надежда. Готовимся к первому матчу, а там будет видно.

- Времени достаточно для подготовки?

- Конечно. Времени еще много. Эти два матча как элемент подготовки – очень важные для нас. Думаю, эти две недели мы должны провести сосредоточенно, относиться очень серьезно к тренировкам. Перенести то, чем будем заниматься, на матчи", - сказал Малиновский.

В этом сезоне на счету Руслана 10 голов и 12 ассистов в 43 играх за "Аталанту".

Напомним, что сборную Украины перед стартом Евро-2020 еще ожидают два товарищеских матча: против Северной Ирландии 3 июня в Днепре и против Кипра 7 июня в Харькове.

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В статье: Национальная сборная Украины Руслан Малиновский
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2021 в 11:55
Не вздумай, я тебя потеряю! ))))))
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