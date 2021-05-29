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Весь в яйцах и муке. ВИДЕО, как Ярмоленко и остальные сборники поздравили Миколенко с Днем рождения
Без Шевченко дисциплина хромает
УАФ/Павло Кубанов
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины рассказал о тренировках в утро своего
"- Как себя чувствуешь на 22 года?
- Хорошо. Пока хорошо.
- Нормально начинать праздничный день с тренировки?
- Не очень приятно.
- А что бы ты хотел делать в День рождения утром?
- (Смеется) это не на камеру.
- Как тебе характер тренировки на втором сборе?
- Характер - песня", - успел сказать Миколенко, перед тем, как его интервью прервал Ярмоленко с куриными яйцами и компания с мукой.
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