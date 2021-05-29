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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Весь в яйцах и муке. ВИДЕО, как Ярмоленко и остальные сборники поздравили Миколенко с Днем рождения

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Без Шевченко дисциплина хромает

Весь в яйцах и муке. ВИДЕО, как Ярмоленко и остальные сборники поздравили Миколенко с Днем рождения

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины рассказал о тренировках в утро своего Дня рождения:

"- Как себя чувствуешь на 22 года?

- Хорошо. Пока хорошо.

- Нормально начинать праздничный день с тренировки?

- Не очень приятно.

- А что бы ты хотел делать в День рождения утром?

- (Смеется) это не на камеру.

- Как тебе характер тренировки на втором сборе?

- Характер - песня", - успел сказать Миколенко, перед тем, как его интервью прервал Ярмоленко с куриными яйцами и компания с мукой.

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В статье: Андрей Ярмоленко Виталий Миколенко
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Комментарии (6)
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androma (Вересневе)
29.05.2021 в 15:30
А нам ще хочуть довести що тупі футболісти це міф.
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0
0
Леонід Скачков (Рівне)
29.05.2021 в 15:08
Як же я не люблю людей,з зерйозними мордами!!!Всі дурості світу робляться саме з такими мордами!!! А тути все супер!Дуже оригінально привітали!Молодці! Всі на позитиві!
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+1
-1
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usovvictor (Kharkov)
29.05.2021 в 13:56
...видно разум ушел отдыхать...
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+2
-5
andyua (Kyiv)
29.05.2021 в 13:36
Дивишся на цих горе-футболістів: тренуватися їм - не дуже; мрії - про хрен зна що, а не перемоги на Євро; настрій - хіхоньки-хахоньки. Запитують українською - не можуть (насправді, не хочуть - нє по понятіям) відповісти українською. Якісь вони ущербні. Нічого крім відрази це відео не викликає. Такою ж і гра буде на Євро, як і відношення до тренувань... Позорники
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+4
-6
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Siren05 (Мариуполь)
29.05.2021 в 15:17
Нет, на день рождения надо было одеть вышиванку и спеть гимн!... :) "Смеяться право не грешно, над тем что кажется смешно" Молодцы ребята, шутите и прикалывайтесь и дальше!
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.05.2021 в 13:31
Туповатая шутка если честно
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+5
-2


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