Весь в яйцах и муке. ВИДЕО, как Ярмоленко и остальные сборники поздравили Миколенко с Днем рождения

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины рассказал о тренировках в утро своего Дня рождения :

"- Как себя чувствуешь на 22 года?

- Хорошо. Пока хорошо.

- Нормально начинать праздничный день с тренировки?

- Не очень приятно.

- А что бы ты хотел делать в День рождения утром?

- (Смеется) это не на камеру.

- Как тебе характер тренировки на втором сборе?

- Характер - песня", - успел сказать Миколенко, перед тем, как его интервью прервал Ярмоленко с куриными яйцами и компания с мукой.