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Корниенко: Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины
Дебютный вызов
shakhtar.com
Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал приглашение в ряды Национальной сборной Украины:
"Впечатления самые невероятные. Хотя получилось три дня, все очень понравилось. В сборной отличный, дружный коллектив, тепло приняли. Если бы не простуда, вообще бы было все супер.
Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших.
В принципе всех киевлян знал, познакомился на сборе с Довбиком и с тренерским штабом команды", - сказал Корниенко.
Напомним, что этот вызов в сборную Украины стал дебютным для Виктора. Правда, завершить его еще и первыми минутами на поле в составе "сине-желтых" он не смог: простуда помешала сыграть против Бахрейна.
На данный момент Корниенко находится вместе с командой на второй части сборов в Харькове.
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