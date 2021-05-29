Корниенко: Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал приглашение в ряды Национальной сборной Украины:

"Впечатления самые невероятные. Хотя получилось три дня, все очень понравилось. В сборной отличный, дружный коллектив, тепло приняли. Если бы не простуда, вообще бы было все супер.

Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших.

В принципе всех киевлян знал, познакомился на сборе с Довбиком и с тренерским штабом команды", - сказал Корниенко.