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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Корниенко: Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Дебютный вызов

Корниенко: Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины

shakhtar.com

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал приглашение в ряды Национальной сборной Украины:

"Впечатления самые невероятные. Хотя получилось три дня, все очень понравилось. В сборной отличный, дружный коллектив, тепло приняли. Если бы не простуда, вообще бы было все супер.

Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших.

В принципе всех киевлян знал, познакомился на сборе с Довбиком и с тренерским штабом команды", - сказал Корниенко.

Напомним, что этот вызов в сборную Украины стал дебютным для Виктора. Правда, завершить его еще и первыми минутами на поле в составе "сине-желтых" он не смог: простуда помешала сыграть против Бахрейна.

На данный момент Корниенко находится вместе с командой на второй части сборов в Харькове.

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В статье: Национальная сборная Украины Виктор Корниенко
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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