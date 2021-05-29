Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский: Все мысли только о сборной
Игрок хочет ярко проявить себя в матчах сборной
Фото - Олександр Приходько
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своем настроении и об атмосфере в национальной команде:
"Сейчас чемпионат Италии закончился и все мысли только о сборной. Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо.
Сейчас будем готовиться к Евро и предстоящим контрольным матчам, которые очень важны", – сказал Малиновский.
В прошлом сезоне Серии А украинец сыграл 36 матчей за "Аталанту", забил 8 голов и отдал 12 ассистов.
Популярное сейчас
- Малиновский: Как играть весь сезон, а потом потерять форму?
- Чемпион Турции получил бонус, который не достанется чемпиону Украины, Зенит снова может быть в первой корзине ЛЧ
- Transfermarkt поднял ценники на Яремчука, Безуса, Михайличенко и Макаренко
- Виктор Коваленко пропустит Евро-2020
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО