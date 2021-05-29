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Национальная сборная Украины

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Малиновский: Все мысли только о сборной

Национальная сборная Украины
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Игрок хочет ярко проявить себя в матчах сборной

Малиновский: Все мысли только о сборной

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своем настроении и об атмосфере в национальной команде:

"Сейчас чемпионат Италии закончился и все мысли только о сборной. Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо.

Сейчас будем готовиться к Евро и предстоящим контрольным матчам, которые очень важны", – сказал Малиновский.

В прошлом сезоне Серии А украинец сыграл 36 матчей за "Аталанту", забил 8 голов и отдал 12 ассистов.

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В статье: Национальная сборная Украины Руслан Малиновский
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Источник:
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