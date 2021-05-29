Малиновский: Все мысли только о сборной

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своем настроении и об атмосфере в национальной команде:

"Сейчас чемпионат Италии закончился и все мысли только о сборной. Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо.

Сейчас будем готовиться к Евро и предстоящим контрольным матчам, которые очень важны", – сказал Малиновский.