Федецкий: Хуже, чем на прошлых Евро, быть не может

Бывший игрок "Карпат", "Днепра" и "Волыни" Артем Федецкий прокомментировал шансы на Евро-2020 для сборной Украины:

"Радует тот факт, что в хорошей форме находятся лидеры нашей сборной Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Также важно, чтобы к старту соревнований набрал оптимальные кондиции Тарас Степаненко.

Игра с Нидерландами? Это стартовый матч турнира для обеих сборных. Да, голландцы считаются фаворитами этого противостояния, но и нашей команде неплохо было бы в этом поединке добиться положительного результата, чтобы потом была большая уверенность. Это стало бы серьезной заявкой на выход из группы.

Хуже, чем на прошлых наших чемпионатах Европы, быть уже не может (улыбается). Думаю, что сейчас все как минимум ждут от "сине-желтых" выхода из группы. Потом? Конечно, многое зависит от того, кто достанется в соперники. Но я мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира...", - сказал Федецкий.