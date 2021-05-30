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Национальная сборная Украины

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Федецкий: Хуже, чем на прошлых Евро, быть не может

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мечтает о полуфинале турнира

Федецкий: Хуже, чем на прошлых Евро, быть не может

24 канал

Новина українською

Бывший игрок "Карпат", "Днепра" и "Волыни" Артем Федецкий прокомментировал шансы на Евро-2020 для сборной Украины:

"Радует тот факт, что в хорошей форме находятся лидеры нашей сборной Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Также важно, чтобы к старту соревнований набрал оптимальные кондиции Тарас Степаненко.

Игра с Нидерландами? Это стартовый матч турнира для обеих сборных. Да, голландцы считаются фаворитами этого противостояния, но и нашей команде неплохо было бы в этом поединке добиться положительного результата, чтобы потом была большая уверенность. Это стало бы серьезной заявкой на выход из группы.

Хуже, чем на прошлых наших чемпионатах Европы, быть уже не может (улыбается). Думаю, что сейчас все как минимум ждут от "сине-желтых" выхода из группы. Потом? Конечно, многое зависит от того, кто достанется в соперники. Но я мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира...", - сказал Федецкий.

Напомним, что сборная Украины дважды выступала в финальных частях чемпионатов Европы. В 2012-м году "сине-желтые" заняли третье место в группе с Англией, Францией и Швецией. А в 2016-м последнюю позицию в квартете с Германией, Северной Ирландией и Польшей, не забив ни одного гола и не набрав ни одного очка.

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В статье: Артем Федецкий Национальная сборная Украины
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Комментарии (17)
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Acsakal (Kharkov)
30.05.2021 в 13:55
Ну, менше 0 очок Україна не набере, а от установити рекорд з кількості пропущених у власні ворота нам цілком до снаги.
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0
0
velbag (Полтава)
30.05.2021 в 13:39
може,Фєдя,може...
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 13:09
Всё может! Вон Ротань смотри что с молодежкой вытворяет!
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+5
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 12:55
Запомни запроданец, хуже может быть всегда!
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+3
-1
football_soccer (Украина)
30.05.2021 в 12:54
в 19 году мы тоже думали, что хуже прошлого президента быть не может, это все, был край, а оно вон как вышло. Поэтому не надо зарекаться на счет выступлений сборной, группа тяжелая
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+4
-1
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Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 12:57
Да, я тоже вспомнил в контексте этой фразы президентские выборы. И как все тупицы мычали, что хуже быть не может. Может, еще как может! Благо я за Зелю не голосовал и по крайне мере себя не упрекаю.
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+6
0
krakow (Херсон)
30.05.2021 в 13:34
А.что он неправильно делает? Только без личной неприязни,а по факту.
0
-5
Acsakal (Kharkov)
30.05.2021 в 13:52
Тобто продавати в інші країни маски, коли у власній країні їх нема, роздерибанити гроші з ковідного фонду - це нормально??? В нас за 7 років війни загинуло втричі менше людей, ніж померло за 1 рік пандемії. А скільки тисяч можна було би врятувати, якби в усіх лікарнях були кисневі станції? А на скільки менше було би хворих, якби після оголошення жорсткого локдауну для всієї країни її преЗЕдент не почав підробляти на рекламі одного гірськолижного курорту? А на скільки менше довелося би вивертати кишені українцям, якби тарифи, які пообіцяли знизити, не піднімали так різко і не скорочували субсидії? І на скільки краще був би стан економіки, якби чиновники нової влади не відлякували інвесторів непомірними хабарями? І на скільки меншою була би ймовірність загострення агресії рф, якби зелене сцикло не призначало на відповідальні державні посади з доступом до держтаємниць відвертих агентів кремля?
+5
-1
krakow (Херсон)
30.05.2021 в 13:58
Просил же,по факту.А ты мне,агитку канала "прямой".
0
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 14:27
1) Хотя бы то, что он отдал часть земли, которую наши войны ценой жизни отвоёвывали. В районе села Золотое. И боевики РФ ее заново заняли. 2) Назначение депутата от "Слуги Народа" Геруса главой комитета по вопросам энергетики создал кризис и долги в системе энергетики Украины ибо Герус пролоббировал поставки электричества из РФ. И можно ещё многое вспоминать, было бы время всё это расписывать.
+2
0
football_soccer (Украина)
30.05.2021 в 14:53
krakow , Да он собственно только 3 вещи всего лишь и обещал и из этого ничего не сделал, а ты еще и спрашиваешь " а что он неправильно делает?": 1. клялся , что снизит тарифы , а в итоге поднял их еще больше. 2. говорил Пете, что " я ваш вирок" и посадит его, а в итоге тот недавно с отпуска на Мальдивах вернулся. Всех бы так "сажали" ) 3. обещал, что крайний срок пока будет война это 1 год с его избрания.... Уже прошло 2, ситуация, еще только больше усугубилась. Это максимально по фактам?
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 12:31
Все будет супер!
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 12:27
Зина поможет обосраться.
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+2
-4
can (Торонто, Львов)
30.05.2021 в 12:41
У меня такое впечатление, что Зина спит не с Владой, а с твоей женой. Или у тебя по малолетству еще жены не может быть? Факт участия, практически второго украинца (Тимощука можно не считать), в финале ЛЧ тебе ни о чем не говорит? Это - не уровень для долбодятлов?
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0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 12:59
Ты еб.. тый? Оставь свои порно воображения при себе.
0
0
Comment06 (Украина)
30.05.2021 в 12:18
Еще как бывает!
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+1
-2
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Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 12:54
100%!
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0
0


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