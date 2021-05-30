Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский: Моя настоящая жизнь в сборной началась после того, как команду возглавил Андрей Шевченко
Полузащитник имеет очень теплые воспоминания о прошедших матчах сборной
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Один из ключевых игроков сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как он закрепился в основном составе команды:
"Моя настоящая жизнь в составе сборной Украины, можно сказать, началась уже после того, как команду возглавил Андрей Шевченко. Хотя я, конечно же, благодарен и предыдущему тренерскому штабу, который обращал на меня внимание, вызывал и предоставил возможность дебютировать. Но там я был запасным, а тут пришло время играть. И пока, надо признаться, это очень крутое время.
Первый визит в сборную нынешнего образца запомнил надолго. Там было несколько новичков, и Шевченко сказал, что нам нужно спеть. Говорю ему: "Николаевич, я же не дебютант, уже был в сборной". А он отвечает: "У меня ты еще не был". Пришлось выступать. Концерт получился знатный, и мне сразу стало понятно, что тут отличная атмосфера. Не было сомнений и в том, что идет профессиональная работа — с таким-то тренерским штабом. В общем, первые впечатления были самые положительные. После первой же тренировки", – сказал Малиновский.
Популярное сейчас
- Аутсайдеры рейтинга. Динамо попадает в самую низкую корзину группового раунда Лиги чемпионов
- Хавертц в ответ на вопрос о своей цене: Мне п****, мы выиграли Лигу Чемпионов!
- Идеальный гол для торжественного момента. ВИДЕО гола бисиклетой в матче Металл - Кривбасс
- Ключевой игрок сборной Украины может пропустить несколько дней сборов
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО