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Малиновский: Моя настоящая жизнь в сборной началась после того, как команду возглавил Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины
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Полузащитник имеет очень теплые воспоминания о прошедших матчах сборной

Малиновский: Моя настоящая жизнь в сборной началась после того, как команду возглавил Андрей Шевченко

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Один из ключевых игроков сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как он закрепился в основном составе команды:

"Моя настоящая жизнь в составе сборной Украины, можно сказать, началась уже после того, как команду возглавил Андрей Шевченко. Хотя я, конечно же, благодарен и предыдущему тренерскому штабу, который обращал на меня внимание, вызывал и предоставил возможность дебютировать. Но там я был запасным, а тут пришло время играть. И пока, надо признаться, это очень крутое время.

Первый визит в сборную нынешнего образца запомнил надолго. Там было несколько новичков, и Шевченко сказал, что нам нужно спеть. Говорю ему: "Николаевич, я же не дебютант, уже был в сборной". А он отвечает: "У меня ты еще не был". Пришлось выступать. Концерт получился знатный, и мне сразу стало понятно, что тут отличная атмосфера. Не было сомнений и в том, что идет профессиональная работа — с таким-то тренерским штабом. В общем, первые впечатления были самые положительные. После первой же тренировки", – сказал Малиновский.

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В статье: Руслан Малиновский Национальная сборная Укрианы
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Источник:
zbirna.com

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