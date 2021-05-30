Шевченко и Зинченко сегодня приедут в Украину

На финале Лиги Чемпионов в Порту присутствовали два представителя сборной Украины. Александр Зинченко непосредственно участвовал в матче, а Андрей Шевченко находился в VIP-ложе вместе с российским олигархом Абрамовичем .

Оба украинца приедут на Родину сегодня, 30 мая.

Правда, не оба поедут сразу в Харьков, где находится сейчас сборная Украины. Зинченко получил три дня выходных после эмоционального опустошения и проигранного финала Лиги Чемпионов. А вот Андрей Шевченко сразу присоединится к лагерю главной команды страны, которым в последние дни руководили Андреа Малдера, Мауро Тасотти и Александр Шовковский.

Уже ориентировочно 1-2 июня Зинченко присоединится к сборной, которая наконец то будет в полном составе готовиться к Евро-2020.

Напомним, что на "сине-желтых" ожидает перед континентальным первенством два товарищеских матча: против Северной Ирландии 3 июня и Кипра 7 июня.