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Шевченко и Зинченко сегодня приедут в Украину
Однако один из них не сразу отправится в лагерь сборной
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
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Оба украинца приедут на Родину сегодня, 30 мая.
Правда, не оба поедут сразу в Харьков, где находится сейчас сборная Украины. Зинченко получил три дня выходных после эмоционального опустошения и проигранного финала Лиги Чемпионов. А вот Андрей Шевченко сразу присоединится к лагерю главной команды страны, которым в последние дни руководили Андреа Малдера, Мауро Тасотти и Александр Шовковский.
Уже ориентировочно 1-2 июня Зинченко присоединится к сборной, которая наконец то будет в полном составе готовиться к Евро-2020.
Напомним, что на "сине-желтых" ожидает перед континентальным первенством два товарищеских матча: против Северной Ирландии 3 июня и Кипра 7 июня.
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