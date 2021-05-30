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Национальная сборная Украины

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Шевченко и Зинченко сегодня приедут в Украину

Национальная сборная Украины
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Однако один из них не сразу отправится в лагерь сборной

Шевченко и Зинченко сегодня приедут в Украину

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

На финале Лиги Чемпионов в Порту присутствовали два представителя сборной Украины. Александр Зинченко непосредственно участвовал в матче, а Андрей Шевченко находился в VIP-ложе вместе с российским олигархом Абрамовичем.

Оба украинца приедут на Родину сегодня, 30 мая.

Правда, не оба поедут сразу в Харьков, где находится сейчас сборная Украины. Зинченко получил три дня выходных после эмоционального опустошения и проигранного финала Лиги Чемпионов. А вот Андрей Шевченко сразу присоединится к лагерю главной команды страны, которым в последние дни руководили Андреа Малдера, Мауро Тасотти и Александр Шовковский.

Уже ориентировочно 1-2 июня Зинченко присоединится к сборной, которая наконец то будет в полном составе готовиться к Евро-2020.

Напомним, что на "сине-желтых" ожидает перед континентальным первенством два товарищеских матча: против Северной Ирландии 3 июня и Кипра 7 июня.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Александр Зинченко
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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