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Яремчук тренируется в сборной по индивидуальной программе

Национальная сборная Украины
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Под вопросом его участие в ближайшем спарринге

Яремчук тренируется в сборной по индивидуальной программе

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает восстанавливаться от повреждения, которое он получил в последнем туре Лиги Жюпиле. Игрок занимается по индивидуальной программе. Об этом сообщает Meta-ratings.

Яремчук пока не тренируется с мячом. Он ограничивается индивидуальными пробежками и занятиями в зале.

Врачи сборной говорят, что восстановление идет по плану и скоро Роман сможет заниматься в общей группе. Однако вряд ли он сможет принять участие в ближайшем матче "сине-желтых" против Северной Ирландии 3 июня.

Напомним, в шестом туре группы Лиги конференций бельгийского чемпионата Яремчук получил повреждения и был заменен в конце матча против "Мехелена".

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В статье: Национальная сборная Украины Роман Яремчук
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Источник:
Meta-ratings

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