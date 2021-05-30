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Яремчук тренируется в сборной по индивидуальной программе
Под вопросом его участие в ближайшем спарринге
УАФ/Павло Кубанов
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает восстанавливаться от повреждения, которое он получил в последнем туре Лиги Жюпиле. Игрок занимается по индивидуальной программе. Об этом сообщает Meta-ratings.
Яремчук пока не тренируется с мячом. Он ограничивается индивидуальными пробежками и занятиями в зале.
Врачи сборной говорят, что восстановление идет по плану и скоро Роман сможет заниматься в общей группе. Однако вряд ли он сможет принять участие в ближайшем матче "сине-желтых" против Северной Ирландии 3 июня.
Напомним, в шестом туре группы Лиги конференций бельгийского чемпионата Яремчук получил повреждения и был заменен в конце матча против "Мехелена".
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