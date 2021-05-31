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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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ФОТО с тренировки сборной Украины в день рождения Бущана

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Голкиперу "Динамо" и сине-желтых исполнилось 27 лет

ФОТО с тренировки сборной Украины в день рождения Бущана

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 31 мая, рабочий день сборной Украины, которая продолжает подготовку к Евро-2020, начался с приветствия в адрес именинника. Вратарю киевского "Динамо" и сине-желтых исполнилось 27 лет.

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А дальше ребята взялись за работу на поле стадиона "Солнечный".

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Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Напомним, что следующий товарищеский матч команда Андрея Шевченко сыграет с Северной Ирландией. Встреча состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.

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В статье: Украина Георгий Бущан
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Источник:
УАФ

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