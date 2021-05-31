Шевченко: В дальнейшем я хотел бы тренировать Милан - клуб моего сердца

Главный тренер с борной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем желании поработать с клубом. В частности, Андрей Николаевич, не скрывает, что хочет стать главным тренером "Милана".

"Тренировать "Милан" – одна из моих главных целей, но пока я сосредоточен на сборной Украины. Мы сделали красивый проект, ждем от него результатов. А вот потом – я хотел бы тренировать "Милан", клуб моего сердца", - сказал Шевченко.

Напомним, что контракт Шевченко с УАФ рассчитан до конца Евро-2020. Также у сторон есть устная договоренность о возможном продлении соглашения до окончания ЧМ-2022.