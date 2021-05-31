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Шевченко: В дальнейшем я хотел бы тренировать Милан - клуб моего сердца
Уже после сборной
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер с
"Тренировать "Милан" – одна из моих главных целей, но пока я сосредоточен на сборной Украины.
Мы сделали красивый проект, ждем от него результатов. А вот потом – я хотел бы тренировать "Милан", клуб моего сердца", - сказал Шевченко.
Напомним, что контракт Шевченко с УАФ рассчитан до конца Евро-2020. Также у сторон есть устная договоренность о возможном продлении соглашения до окончания ЧМ-2022.
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