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Шевченко: В дальнейшем я хотел бы тренировать Милан - клуб моего сердца

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Уже после сборной

Шевченко: В дальнейшем я хотел бы тренировать Милан - клуб моего сердца

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем желании поработать с клубом. В частности, Андрей Николаевич, не скрывает, что хочет стать главным тренером "Милана".

"Тренировать "Милан" – одна из моих главных целей, но пока я сосредоточен на сборной Украины.

Мы сделали красивый проект, ждем от него результатов. А вот потом – я хотел бы тренировать "Милан", клуб моего сердца", - сказал Шевченко.

Напомним, что контракт Шевченко с УАФ рассчитан до конца Евро-2020. Также у сторон есть устная договоренность о возможном продлении соглашения до окончания ЧМ-2022.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Милан
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Источник:
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Комментарии (2)
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Я так думаю... (КиЇв)
31.05.2021 в 16:27
Скрестим пальцы! Пусть у него всё получится с Миланом, как он хочет.
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Dr. House (Поділля)
31.05.2021 в 16:31
Пусть у него со сборной получится на Евро.
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