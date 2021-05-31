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Довбик: Шевченко может выйти и отыграть тайм. Может и больше
Андрей Николаевич в отличной форме
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Нападающий "Днепра-1" и
– Расскажи в контексте ситуации, как Шевченко тебе и Ледневу подсказывал, как нужно правильно подтягиваться.
– Мы играли в лесенку, Андрей Николаевич сделал замечание, что мы быстро или медленно подтягивались. Бодя не до конца руки расправлял. Шевченко показал пару раз, как надо, и все.
– Шевченко в форме, может и на турник запрыгнуть легко?
– Да.
– Ты играл с ним в квадрате? Какие впечатления?
– Все при нем. Техника, все есть. Думаю, он может даже выйти и отыграть тайм. Может, и больше.
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