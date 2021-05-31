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Довбик: Шевченко может выйти и отыграть тайм. Может и больше

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич в отличной форме

Довбик: Шевченко может выйти и отыграть тайм. Может и больше

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о физической форме главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

– Расскажи в контексте ситуации, как Шевченко тебе и Ледневу подсказывал, как нужно правильно подтягиваться.

– Мы играли в лесенку, Андрей Николаевич сделал замечание, что мы быстро или медленно подтягивались. Бодя не до конца руки расправлял. Шевченко показал пару раз, как надо, и все.

– Шевченко в форме, может и на турник запрыгнуть легко?

– Да.

– Ты играл с ним в квадрате? Какие впечатления?

– Все при нем. Техника, все есть. Думаю, он может даже выйти и отыграть тайм. Может, и больше.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Артем Довбик
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Источник:
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