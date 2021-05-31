Довбик: Шевченко может выйти и отыграть тайм. Может и больше

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о физической форме главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

– Расскажи в контексте ситуации, как Шевченко тебе и Ледневу подсказывал, как нужно правильно подтягиваться.

– Мы играли в лесенку, Андрей Николаевич сделал замечание, что мы быстро или медленно подтягивались. Бодя не до конца руки расправлял. Шевченко показал пару раз, как надо, и все.

– Шевченко в форме, может и на турник запрыгнуть легко?

– Да.

– Ты играл с ним в квадрате? Какие впечатления?

– Все при нем. Техника, все есть. Думаю, он может даже выйти и отыграть тайм. Может, и больше.