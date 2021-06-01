Сегодня Шевченко огласит заявку сборной Украины на Евро

Сегодня, 1 июня, последний день подачи официальных заявок на Евро-2020 .

Должен огласить свое решение и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Объявления финального состава ожидается во второй половине дня.

Напомним, что в финальную заявку войдут 26 игроков.

Список игроков, присутствующих сейчас на сборе:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк" Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Александр Зинченко, который принимал участие в финале ЛЧ, прибудет в расположение сборной ориентировончо 4 июня.

Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).