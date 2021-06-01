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Сегодня Шевченко огласит заявку сборной Украины на Евро

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

26 игроков поедут на Евро

Сегодня Шевченко огласит заявку сборной Украины на Евро

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 1 июня, последний день подачи официальных заявок на Евро-2020.

Должен огласить свое решение и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Объявления финального состава ожидается во второй половине дня.

Напомним, что в финальную заявку войдут 26 игроков.

Список игроков, присутствующих сейчас на сборе:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк" Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Александр Зинченко, который принимал участие в финале ЛЧ, прибудет в расположение сборной ориентировончо 4 июня.

Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Комментарии (3)
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Djon (Киев)
01.06.2021 в 01:57
як мені, то зайві Пятов, Судаков, Бондаренко та Довбик
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+1
-1
vituynia (Черкассы)
01.06.2021 в 01:25
Получается четверых надо отцепить.Ну двое понятно - Судаков и Бондаренко,которые и близко до национальной команды не дотягивают,да и на сборы попали скорее авансом,как возможная далёкая перспектива.А кто остальные два "счастливчика". Как вариант-Трубин (остаться должны три голкипера) и Леднев (может и талантлив,но башка забита татуировками,а не футболом).
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+3
0
gavrik (Сумы)
01.06.2021 в 02:47
Забыли про Зинченко, 31 получается. Пять лишних, вратарь и четыре полевых. Про Судакова и Бондаренко согласен, может еще Михайличенко и тот же Леднев
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0
0


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