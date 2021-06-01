ВИДЕО, как Бущан положил шедевральный гол Трубину

Команда Андрея Шевченко продолжает подготовку к Евро-2020. На видео, голкипер сборной Украины Георгий Бущан положил шедевральный гол Анатолию Трубину с дальней дистанции.

Даже Жора был в шоке от своего удара.

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Напомним, что 3 июня национальная команда сыграет товарищеский матч с Северной Ирландией. Встреча состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.