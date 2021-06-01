Зубков: Каждый выкладывается на максимум, чтобы попасть в заявку сборной на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков рассказал, волнуется ли перед объявлением заявки на Евро-2020.

"Конечно, волнение есть. Каждый пытается показать тренерскому штабу свой максимум, свою лучшую игру. Мы провели хорошую сессию, во время которой и занимались тактически, и получили нагрузки. Каждый выкладывается на максимум, чтобы попасть в заявку на Евро-2020. Все находятся в хорошем настроении.

Мы готовимся к чемпионату Европы и должны работать под нагрузками. Плюс присутствие медийной части работы также является нормальной.

Финал Лиги чемпионов? В таких матчах все решают маленькие детали. Мы с ребятами смотрели футбол, поддерживали Зинченко. Надеюсь, когда он прибудет в расположение сборной, мы поднимем ему настроение", - сказал Зубков.

Напомним, что сегодня,1 июня, Шевченко огласит заявку сборной Украины на Евро. В четверг, 3 июня национальная команда сыграет товарищеский матч с Северной Ирландией. Встреча состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.