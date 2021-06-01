Матч Украина – Северная Ирландия рассудят поляки

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит товарищеский матч Украина – Северная Ирландия.

На матче будет работать судейская бригада из Польши во главе с 40-летним Шимоном Марциняком.

На линиях ему будут помогать Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Напомним, что поединок Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.