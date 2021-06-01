Национальная сборная Украины
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Матч Украина – Северная Ирландия рассудят поляки
Главным будет опытный "польский Коллина"
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит товарищеский матч
На матче будет работать судейская бригада из Польши во главе с 40-летним Шимоном Марциняком.
На линиях ему будут помогать Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.
Напомним, что поединок Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.
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Источник:УАФ
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 19:15
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