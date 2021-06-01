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Матч Украина – Северная Ирландия рассудят поляки

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главным будет опытный "польский Коллина"

Матч Украина – Северная Ирландия рассудят поляки

Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит товарищеский матч Украина – Северная Ирландия.

На матче будет работать судейская бригада из Польши во главе с 40-летним Шимоном Марциняком.

На линиях ему будут помогать Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Напомним, что поединок Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.

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В статье: Украина Северная Ирландия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 19:15
Понаехали!!!)))))
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