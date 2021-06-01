Пятов: Все хотят попасть в заявку и сыграть на Евро

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал об атмосфере в национальной команде во время подготовки к Евро-2020.

"Все связано с тактикой, отрабатываются моменты тактического плана. Сейчас проведем матч с Северной Ирландией, которая играет в пять защитников. Тренеры изучают соперника, разбирают, как ему противостоять. Поэтому это наработки. Наставники хотят увидеть, готовы ли мы к такой перестановке. Работается замечательно, ребята выкладываются по максимуму.

Все нормально, все готовы. В сборной всегда замечательная атмосфера. Все работают с удвоенной энергией. Это в первую очередь по требованию тренеров - есть время для серьезной работы, а есть время для шуток и смеха. Существуют определенные рамки.

Мы все переживаем, но самое главное, что есть конкуренция. Итак, все хотят попасть в заявку и сыграть в финальной стадии. Мы и так ждали этого уже очень долго. Тренерам виднее, кто им нужен, на кого им рассчитывать", - сказал Пятов.