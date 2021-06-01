Кипр объявил состав на товарищеский матч с Украиной

Наставник сборной Кипра Никос Костеноглу вызвал 23 игроков на товарищеские поединки с Венгрией (4 июня) и Украиной (7 июня).

Состав сборной Кипра:

Вратари: Михаил Неофитос ("Олимпиакос"), Константинос Панаги ("Омония"), Андреас Параскевас ("ДОКСА Катокопиас").

Защитники: Николас Иоанну ("Арис", Греция), Андреас Каро ("Маритиму", Португалия), Константинос Лайфис ("Стандард", Бельгия), Томас Иоанну (АЭК), Андреас Панайоту ("Пафос"), Константинос Сотериу, Парис Псалтис, Андреу Стелиос (все - "Олимпиакос"), Яннис Кусулос ("Омония").

Полузащитники: Григорис Кастанос ("Фрозиноне", Италия), Александр Гогич ("Хиберниан", Шотландия), Андреас Авраам (АЕЛ), Костакас Артиматас, Димитрис Христофи (оба - "Анортосис"), Яннис Питтас, Хараламбос Кириаку (оба - " Аполлон "), Лоизос Лоизу, Фотис Папулис (оба -" Омония ").

Нападающие: Мариос Элиа ("Этникос"), Панайотис Захарии ("Пафос").

Сейчас подопечные Никоса Костеноглу готовятся на Кипре, а в среду вылетают в Будапешт на матч с Венгрией. После него они отправятся в Харьков на поединок со сборной Украины, который состоится 7 июня (начало - в 19.00).