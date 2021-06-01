Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский: Молодое поколение сборной Украины сломать тяжело
Раньше такого не было
Полузащитник "Аталанты" и
"Это поколение сломать тяжело, потому что они устойчивые. Даже если игра не идет, они хотят расти, работать, прогрессировать, нет проявлений звездных моментов.
Видно, что простые ребята, с уважением относятся к старшим. Сейчас в сборной хороший коллектив. Хочу сказать, что когда впервые приезжал в сборную такого не было, более в хороших отношениях, нету таких кланов. Если они будут продолжать также работать их ждет большое будущее не только в клубах, но и в сборной", - сказал Малиновский.
Популярное сейчас
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Источник: Бенфика поменяла цену на игрока, которым интересовался Шахтер
- Роман Зозуля покинул Альбасете
- Шевченко объявил окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
Новости по теме
- 15:15 Украинские Малиновский останется в Аталанте. Президент клуба не собирается продавать украинца летом
- 18:14 Украинские Малиновский: Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо
- 19:10 Украинские Transfermarkt поднял цену на Малиновского до 30 млн. Он будет самым дорогим украинцем на Евро