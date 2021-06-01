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Малиновский: Молодое поколение сборной Украины сломать тяжело

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Раньше такого не было

Малиновский: Молодое поколение сборной Украины сломать тяжело

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Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением касательно уровня молодых украинских футболистов.

"Это поколение сломать тяжело, потому что они устойчивые. Даже если игра не идет, они хотят расти, работать, прогрессировать, нет проявлений звездных моментов.

Видно, что простые ребята, с уважением относятся к старшим. Сейчас в сборной хороший коллектив. Хочу сказать, что когда впервые приезжал в сборную такого не было, более в хороших отношениях, нету таких кланов. Если они будут продолжать также работать их ждет большое будущее не только в клубах, но и в сборной", - сказал Малиновский.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
02.06.2021 в 00:09
Только нужно свалить с УПЛ
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.06.2021 в 00:03
Казахи ломали, Бахрейн ломал...
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