Малиновский: Молодое поколение сборной Украины сломать тяжело

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением касательно уровня молодых украинских футболистов.

"Это поколение сломать тяжело, потому что они устойчивые. Даже если игра не идет, они хотят расти, работать, прогрессировать, нет проявлений звездных моментов.

Видно, что простые ребята, с уважением относятся к старшим. Сейчас в сборной хороший коллектив. Хочу сказать, что когда впервые приезжал в сборную такого не было, более в хороших отношениях, нету таких кланов. Если они будут продолжать также работать их ждет большое будущее не только в клубах, но и в сборной", - сказал Малиновский.