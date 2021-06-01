Шевченко анонсировал выход своей книги в Украине

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко анонсировал выход своей книги "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" в Украине, Англии и Польше.

На каком языке и по какой цене книга будет доступна в нашей стране пока что неизвестно.

Пока издание можно купить в итальянских книжных магазинах и в интернете. Уже продано 25 тысяч копий.

На Amazon книга стоит 17,1 евро, доставка бесплатная. Также ее можно прочитать в приложении Amazon за 9,99 евро.

Напомним, что при создании работы с Шевченко сотрудничал Алессандро Альчато, который также помогал в написании книги Андреа Пирло.