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Шевченко анонсировал выход своей книги в Украине
А также в Англии и Польше
Фото: dynamo.kiev.ua
Главный тренер
На каком языке и по какой цене книга будет доступна в нашей стране пока что неизвестно.
Пока издание можно купить в итальянских книжных магазинах и в интернете. Уже продано 25 тысяч копий.
На Amazon книга стоит 17,1 евро, доставка бесплатная. Также ее можно прочитать в приложении Amazon за 9,99 евро.
Напомним, что при создании работы с Шевченко сотрудничал Алессандро Альчато, который также помогал в написании книги Андреа Пирло.
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