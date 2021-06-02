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Шуховцев: Шевченко не включил Лунина из-за отсутствия игровой практики

Национальная сборная Украины
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Экс-вратарь - о голкиперах, включенных в заявку национальной команды

Шуховцев: Шевченко не включил Лунина из-за отсутствия игровой практики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший украинский вратарь Игорь Шуховцев поделился мнением, почему голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

"Для меня Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин - лучшие на сегодняшний день вратари Украины. Я никому не собираюсь навязывать свою точку зрению и кому-то из них отдавать предпочтение. Это, прежде всего, выбор главного тренера Андрея Шевченко, отвечающего за результат, да и впереди еще два контрольных матча - с Северной Ирландией и Кипром, которые помогут определить самого достойного. Хотя, на мой взгляд, Андрей Шевченко назовет, кто именно будет играть в стартовом поединке - с Нидерландами, в лучшем случае, накануне противостояния. Многое будет зависеть от того, в каком игровом тонусе будут находиться стражи ворот.

Что касается отсутствия в заявке Андрея Лунина, то здесь, в первую очередь, сказалось отсутствие у него игровой практики в "Реале".

Впрочем, мне могут возразить, мол, в таком же незавидном положении находится и Андрей Пятов. Однако не забывайте, что у вратаря "Шахтера" есть важный "козырь" - опыт.

Кого бы я, будь моя воля, еще включил в расширенный список кандидатов в сборную? Владислава Кулача из "Ворсклы". И не только потому, что он стал лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ. Полтавчанин - думающий игрок, нестандартный в своих действиях, но, скорее всего, он попросту не вписывается в игровые модели Андрея Шевченко", - сказал Шуховцев.

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В статье: Игорь Шуховцев Украина Андрей Лунин
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