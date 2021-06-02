Украина - Северная Ирландия: где и когда смотреть контрольный матч национальных сборных

Украинская сборная продолжает подготовку к чемпионату Европы. Команда Андрея Шевченко в этот четверг проведет свой второй контрольный матч. В отличие от игры против Бахрейна, сейчас главному тренеру будут доступны игроки из зарубежных чемпионатов, у которых сезон заканчивался позже.

Соперник "сине-желтых" - Северная Ирландия, которая не сыграет на Евро, так как не сумела пройти квалификацию. Последний раз команды между собой встречались на чемпионате Европы в 2016-м, и именно поражение "зелено-белым" отправило коллектив Фоменко на последнее место в группе. В четверг будет отличный шанс не только проверить силы перед Евро, но и взять некий реванш.

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Матч Украина - Северная Ирландия запланирован на четверг, 3-е июня. Начало поединка - в 21:00. Игра пройдет в Днепре, на стадионе "Днепр-Арене". Зрители смогут посетить поединок, однако в ограниченном количестве.

Прямой эфир матча Украина - Северная Ирландия можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Помимо этого, игру можно будет увидеть в Интернете на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Украина - Северная Ирландия на UA-Футбол >>

Кроме этого, UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол". Комментаторы: Александр Рыженко и Егор Старков.