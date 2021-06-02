ВИДЕО, как Беседина нокаутировали во время выполнения нового упражнения в сборной

Сборная Украины продолжает подготовку к финальной части Евро-2020 и пробует новые необычные упражнения.

Так, Андрей Шевченко и его тренерский штаб предложил футболистам испытать упражнение, чтобы развить в них умение смотреть не только перед собой, но и оценивать ситуацию вокруг.

Каждый футболист должен был пробежать по полю, когда партнеры по команде били по нему фитнес-мячами. Однако, Артем Беседин в одной из попыток не очень справился с заданием и оказался на газоне, не сразу придя в себя.