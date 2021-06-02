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ВИДЕО, как Беседина нокаутировали во время выполнения нового упражнения в сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Футболист не сразу пришел в себя

ВИДЕО, как Беседина нокаутировали во время выполнения нового упражнения в сборной

Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к финальной части Евро-2020 и пробует новые необычные упражнения.

Так, Андрей Шевченко и его тренерский штаб предложил футболистам испытать упражнение, чтобы развить в них умение смотреть не только перед собой, но и оценивать ситуацию вокруг.

Каждый футболист должен был пробежать по полю, когда партнеры по команде били по нему фитнес-мячами. Однако, Артем Беседин в одной из попыток не очень справился с заданием и оказался на газоне, не сразу придя в себя.

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В статье: Украина Артем Беседин
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (4)
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alex 66 (Кременчуг)
02.06.2021 в 12:53
В выбивного они играют-Вы мля по воротам бить учитесь, стандарты наигрывайте , а то будет как в 2016, опять облизня поймаете.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2021 в 11:46
))))))) Реакция у него на высшем уровне! Без допинга не сможет даже разобраться что делать с мячем! Если он будет выходить в сборной, то это хуже чем в десятером играть, ведь ещё вдруг на него пасанут......
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0
-4
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okolegko (Київ)
02.06.2021 в 11:24
Вирубити його треба на все Евро, замість нього когось пристойного взяти
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+1
-4
football_soccer (Украина)
02.06.2021 в 12:22
так единственный хороший центр.форвард в истории нашей сборной уже закончил.... и сейчас главным в сборной ) Остальные все такие же, как Беседин
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0
0


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