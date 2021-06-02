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Украина – Северная Ирландия. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют спарринг между Украиной и Северной Ирландией.
Многих фанатов очень сильно взволновал и даже возмутил паритет между нашей главной командой страны и Бахрейном. На таком неоднозначном фоне "сине-желтые" продолжают подготовку к ЕВРО, теперь команда Шевченко сыграет спарринг с Северной Ирландией. Увидим ли мы на поле основной состав? Удивит ли соперник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 июня – в 21:15 по киевскому времени.
Комментаторы (студия): Сергей Швец и Александр Севидов
Комментаторы (матч): Егор Старков и Александр Рыженко
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