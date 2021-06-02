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Национальная сборная Украины

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Украина – Северная Ирландия. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины
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Украина – Северная Ирландия. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют спарринг между Украиной и Северной Ирландией.

Многих фанатов очень сильно взволновал и даже возмутил паритет между нашей главной командой страны и Бахрейном. На таком неоднозначном фоне "сине-желтые" продолжают подготовку к ЕВРО, теперь команда Шевченко сыграет спарринг с Северной Ирландией. Увидим ли мы на поле основной состав? Удивит ли соперник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 июня – в 21:15 по киевскому времени.

Комментаторы (студия): Сергей Швец и Александр Севидов

Комментаторы (матч): Егор Старков и Александр Рыженко

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В статье: Украина Северная Ирландия Товарищеский матч спарринг Трансляция Аудио онлайн стрим
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