Украина – Северная Ирландия. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Журналисты UA-Футбол прокомментируют спарринг между Украиной и Северной Ирландией.

Многих фанатов очень сильно взволновал и даже возмутил паритет между нашей главной командой страны и Бахрейном. На таком неоднозначном фоне "сине-желтые" продолжают подготовку к ЕВРО, теперь команда Шевченко сыграет спарринг с Северной Ирландией. Увидим ли мы на поле основной состав? Удивит ли соперник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 июня – в 21:15 по киевскому времени.

Комментаторы (студия): Сергей Швец и Александр Севидов

Комментаторы (матч): Егор Старков и Александр Рыженко