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Шевченко: Судаков попал на Евро, потому что он выглядит хорошо

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Андрей Николаевич пояснил свой выбор на Евро и рассказал о подготовке к Северной Ирландии

Шевченко: Судаков попал на Евро, потому что он выглядит хорошо

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции накануне товарищеского матча с Северной Ирландией.

— Мы выбрали 26 человек, но все ребята, которых мы вызвали на сбор – остаются в расположении команды до последней контрольной игры. Это связано еще и с тем, что Эдуард Соболь не совсем хорошо себя чувствовал.

Ему нужно будет пройти дополнительное обследование сегодня и завтра. Это не связано с травмой на тренировке, а связано с его общим состоянием. Нужно понять, что происходит. Через несколько дней мы получим результаты. Если специалисты дадут добро – он вернется в группу.

До первой официальной игры у нас есть возможность заменить игрока в заявке.

— После игры с Бахрейном вы сказали, что результат – не главное. Вы хотели увидеть реакцию игроков на нагрузки. А какие завтра будут стоять цели перед командой?

— Любая игра сборной – ответственность. Любая игра влияет на рейтинг и общую уверенность. Тем более в таких матчах, где мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. У нас страдает реализация. Я надеюсь, что мы подтянем этот компонент до чемпионата Европы.

Мы понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим команду с товарищеским матчам. Мы готовим к официальным играм через товарищеские игры. Запланированный план работы должен быть выполнен. Где-то у игроков будет усталость, но это нормальная практика.

Результат – важен, но не настолько, чтобы мы готовили команду непосредственно к товарищеским играм. Но за результат ответственность мы несем.

— Как вы оцениваете готовность Ярмоленко и его роль в команде?

— Андрей – важный игрок. Мы дадим ему возможность сыграть все 90 минут в ближайших товарищеских матчах. Андрею нужно наиграть то время, которого ему недоставало в клубе. В этом плане у него есть поддержка со стороны тренерского штаба.

— В каком состоянии сейчас Зинченко после финала Лиги чемпионов?

— Я с ним говорил после финала. Он очень сильно расстроился, но это нормально. Я думаю, что психологически ему сейчас тяжело. Он вернется 4 июня. Он поменяет обстановку, появятся новые задачи и цели. Это даже пойдет ему на пользу. Мы все его ждем.

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— Чем Судаков заслужил попасть в финальную заявку?

— Мне нравится его отношение, его мобильность, его движение. Он попал на Евро, потому что он выглядит хорошо.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Северная Ирландия
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (19)
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Smooth da Hustler (Львів)
02.06.2021 в 19:25
Так нужно было по всем пройтись, этот хорошо выглядит, этот хорошо танцует, тот хорошо поет, а Беседин хорошее дерево
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0
0
Зритель (Харьков)
02.06.2021 в 19:20
На самом деле игроков, способных делать разницу, хотя бы таких, каким был Шевченко, в Украине сейчас нет. В этих условиях физические кондиции, т.е. скорость и выносливость, становятся определяющими. Видимо, с этими качествами у Судакова всё нормально.
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0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
02.06.2021 в 19:17
Без единого даунецкого чмохтаровца обыграли Испанию!!..Задумайся Шева!..зачем эти турбины и ляповы,со всякими судаковыми ,да марлосами?..хорошо хоть нет Супер Витей и чмораесов!!
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+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
02.06.2021 в 19:22
Накидал на всех игроков гом.. и довольный собой .диванный воин
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0
-1
CorrbenDallas (Київ)
02.06.2021 в 19:03
Интересно, по каким параметрам оценивался Судаков? И чем он лучше того же Леднева?
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+1
0
KDK2020 (Киев)
02.06.2021 в 19:10
э, он виглядіт харашо... Що ще треба для участі в збірній країни!
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0
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
02.06.2021 в 18:40
З таким нападом Нідерландам торба
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2021 в 18:37
У Шевы результаты хуже стали, потому что стало больше динамовцев в составе!
Ответить
+1
-9
KDK2020 (Киев)
02.06.2021 в 19:05
судаков тебе в попу, а также ершей и карасей..
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2021 в 18:36
Но голубые недовольны! Им Супрягу подавай и неважно что там делает половину их игроков, которые под сборную далеко не подходят!
Ответить
+1
-9
Lithium (Киев)
02.06.2021 в 18:31
Шева отрабатывает вертолет, который ему выделили для перемещения по Украине. Теперь понятно кем и с какой целью.
Ответить
+5
-2
andinho (Lviv)
02.06.2021 в 18:23
В нас ФФУ і керівники збірної впевнено перетворюються на Верховну Раду - сплошні підкилимні ігри і хитромудрі слова... Шевчено навіть не намагався цей вибір якось нормально аргументувати: "отношение", "движение" - а шо вам ще ще треба??!
Ответить
+8
-3
kalan-86 (Анкара)
02.06.2021 в 18:23
Так и есть, готовить сборную через товарищеские матчи, а не готовить сборную непосредственно к товарищеским матчам. Умные и сами это понимают, а дуракам все равно бесполезно что-то объяснять. Спрашивать с Шевченко или носить его на руках будем уже после Евро.
Ответить
+3
-3
andinho (Lviv)
02.06.2021 в 18:25
Який буде з нього спрос??? Такий як з Ротаня? Тим більше, що Шевченко кум Павелка.... Про що ви говорите?!
Ответить
+3
-4
kalan-86 (Анкара)
02.06.2021 в 18:27
Пане, давайте все ж таки дочекаємось закінчення євро, а потім вже будемо поросят рахувати. Може і не буду зо що з нього питати, дай Боже.
+5
-2
andinho (Lviv)
02.06.2021 в 18:19
Бла-бла-бла-бла
Ответить
+3
-2
Alex.696 (Немирів)
02.06.2021 в 18:04
Виглядає добре - це стильно вдягається і завжди поголений?
Ответить
+7
-4
Hanter44 (Baburka)
02.06.2021 в 18:15
И,самое главное,ему навозные мухи,как тебе голову не унавозили.
Ответить
+3
-9
KDK2020 (Киев)
02.06.2021 в 19:07
а че ты такой хамло, как обычное югавасточное мурло? смотри, чтобы тебе муравьи ничего не отгрызли.
0
-1


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