Шевченко: Судаков попал на Евро, потому что он выглядит хорошо

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции накануне товарищеского матча с Северной Ирландией.

— Мы выбрали 26 человек, но все ребята, которых мы вызвали на сбор – остаются в расположении команды до последней контрольной игры. Это связано еще и с тем, что Эдуард Соболь не совсем хорошо себя чувствовал.

Ему нужно будет пройти дополнительное обследование сегодня и завтра. Это не связано с травмой на тренировке, а связано с его общим состоянием. Нужно понять, что происходит. Через несколько дней мы получим результаты. Если специалисты дадут добро – он вернется в группу.

До первой официальной игры у нас есть возможность заменить игрока в заявке.

— После игры с Бахрейном вы сказали, что результат – не главное. Вы хотели увидеть реакцию игроков на нагрузки. А какие завтра будут стоять цели перед командой?

— Любая игра сборной – ответственность. Любая игра влияет на рейтинг и общую уверенность. Тем более в таких матчах, где мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. У нас страдает реализация. Я надеюсь, что мы подтянем этот компонент до чемпионата Европы.

Мы понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим команду с товарищеским матчам. Мы готовим к официальным играм через товарищеские игры. Запланированный план работы должен быть выполнен. Где-то у игроков будет усталость, но это нормальная практика.

Результат – важен, но не настолько, чтобы мы готовили команду непосредственно к товарищеским играм. Но за результат ответственность мы несем.

— Как вы оцениваете готовность Ярмоленко и его роль в команде?

— Андрей – важный игрок. Мы дадим ему возможность сыграть все 90 минут в ближайших товарищеских матчах. Андрею нужно наиграть то время, которого ему недоставало в клубе. В этом плане у него есть поддержка со стороны тренерского штаба.

— В каком состоянии сейчас Зинченко после финала Лиги чемпионов?

— Я с ним говорил после финала. Он очень сильно расстроился, но это нормально. Я думаю, что психологически ему сейчас тяжело. Он вернется 4 июня. Он поменяет обстановку, появятся новые задачи и цели. Это даже пойдет ему на пользу. Мы все его ждем.

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— Чем Судаков заслужил попасть в финальную заявку?

— Мне нравится его отношение, его мобильность, его движение. Он попал на Евро, потому что он выглядит хорошо.