  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ярмоленко: Хочу доказать, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко: Хочу доказать, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мотивация на товарищеские матчи у хавбека серьезная

Ярмоленко: Хочу доказать, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь

фото Павла Кубанова

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко поучаствовал в пресс-конференции перед товарищеским матчем с Северной Ирландией, где ответил на вопросы представителей СМИ.

- Вы проигрывали Северной Ирландии на Евро-2016. Лично для вас этот матч будет иметь двойную мотивацию?

- В первую очередь, мы должны думать о своей игре. О качестве, о тех тактических моментах, о которых нас попросил тренерский штаб. Последние результаты команды не те, которых нам бы хотелось. Мы играем дома, на своей территории. Мы должны в любом случае играть только на победу, товарищеская это игра или нет. Ту игру на Евро-2016 мы уже забыли, проехали. Наша задача сейчас хорошо подготовиться на Евро-2020 через эти контрольные матчи. Но в этих товарищеских играх точно важен результат.

- Насколько вам сейчас нужны игровые нагрузки?

- Конечно, я соскучился за игрой. Была травма, долго не играл. Для футболиста одно дело тренироваться, другое – играть. Поэтому мне нужна игровая практика, мне нужно набирать форму. Думаю, из этих матчей будет хорошая информация для тренерского штаба, посмотреть в каком я состоянии, готов ли играть на Евро. Для меня огромная мотивация сыграть эти две товарищеские игры, потому что я хочу доказать в первую очередь себе, что я готов, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь. То же самое хочу доказать Андрею Николаевичу. Я мотивирован как никогда.

- У вас была встреча с главой комитета этики и честной игры. Что вас больше всего поразило и какие выводы для себя сделали?

- Такие встречи происходят практически перед каждым сезоном. Нас предупреждают, что профессиональные спортсмены не имеют права делать ставки. Ничего особенного, просто напомнили правила. Рассказали, что нам можно, а что нельзя. Полезно провели время, получили информацию и работаем дальше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Украина Северная Ирландия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
маматрахер228 (Киев)
02.06.2021 в 19:02
Ярмола наша надежда!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2021 в 18:38
В клубе доказал, ещё здесь докажет!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...