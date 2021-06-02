Сабо: Мы не имеем права осуждать выбор Шевченко. Посмотрим по играм

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал список Андрея Шевченко из 26-ти игроков , которые отправятся на Евро-2020.

"Они провели двухнедельные сборы, посмотрели кто чего стоит. Получается, что отсеялись вратарь, два защитника, нападающий, полузащитник. Мы не имеем права осуждать выбор тренера. Посмотрим по играм.

Не все игроки будут задействованы. Дай Бог, чтобы мы дошли до финала", - казал Сабо.