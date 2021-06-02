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Национальная сборная Украины

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Сабо: Мы не имеем права осуждать выбор Шевченко. Посмотрим по играм

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

В любом случае, ответственность лежит на тренере

Сабо: Мы не имеем права осуждать выбор Шевченко. Посмотрим по играм

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал список Андрея Шевченко из 26-ти игроков, которые отправятся на Евро-2020.

"Они провели двухнедельные сборы, посмотрели кто чего стоит. Получается, что отсеялись вратарь, два защитника, нападающий, полузащитник. Мы не имеем права осуждать выбор тренера. Посмотрим по играм.

Не все игроки будут задействованы. Дай Бог, чтобы мы дошли до финала", - казал Сабо.

Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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В статье: Андрей Шевченко Украина Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
02.06.2021 в 20:41
я щось проопустив? Який нап відсіявся?
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.06.2021 в 20:33
Имеем, на то мы и болельщики. В конце концов они и играют ради похвалы или критики.
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