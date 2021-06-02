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Сабо: Мы не имеем права осуждать выбор Шевченко. Посмотрим по играм
В любом случае, ответственность лежит на тренере
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал
"Они провели двухнедельные сборы, посмотрели кто чего стоит. Получается, что отсеялись вратарь, два защитника, нападающий, полузащитник. Мы не имеем права осуждать выбор тренера. Посмотрим по играм.
Не все игроки будут задействованы. Дай Бог, чтобы мы дошли до финала", - казал Сабо.
Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).
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