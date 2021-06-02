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Особенная атмосфера. ТК Футбол покажет фильм о подготовке сборной Украины к Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Премьера - 12 июня

Особенная атмосфера. ТК Футбол покажет фильм о подготовке сборной Украины к Евро-2020

footballua.tv

Новина українською

Телеканал "Футбол" покажет фильм о подготовке национальной сборной Украины к Евро-2020.

В ней будут показаны внутренние процессы подготовки команды, картина позволит болельщикам глубоко погрузиться в самые важные моменты отбора к Евро и стать свидетелем футбольных закулисья.

Кроме процесса подготовки к Евро, внимание уделено особой атмосфере в команде, которую построил главный тренер.

Презентация 40-минутной документальной ленты состоится на телеканале "Футбол 1" 12 июня в 11:10.

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В статье: Украина Телеканал Футбол1/2/3
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