Особенная атмосфера. ТК Футбол покажет фильм о подготовке сборной Украины к Евро-2020

Телеканал "Футбол" покажет фильм о подготовке национальной сборной Украины к Евро-2020 .

В ней будут показаны внутренние процессы подготовки команды, картина позволит болельщикам глубоко погрузиться в самые важные моменты отбора к Евро и стать свидетелем футбольных закулисья.

Кроме процесса подготовки к Евро, внимание уделено особой атмосфере в команде, которую построил главный тренер.

Презентация 40-минутной документальной ленты состоится на телеканале "Футбол 1" 12 июня в 11:10.