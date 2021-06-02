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Особенная атмосфера. ТК Футбол покажет фильм о подготовке сборной Украины к Евро-2020
Премьера - 12 июня
footballua.tv
Телеканал "Футбол" покажет фильм о подготовке национальной сборной Украины к
В ней будут показаны внутренние процессы подготовки команды, картина позволит болельщикам глубоко погрузиться в самые важные моменты отбора к Евро и стать свидетелем футбольных закулисья.
Кроме процесса подготовки к Евро, внимание уделено особой атмосфере в команде, которую построил главный тренер.
Презентация 40-минутной документальной ленты состоится на телеканале "Футбол 1" 12 июня в 11:10.
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