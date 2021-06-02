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Тренер Северной Ирландии: Игра против Украины будет значительно важнее, чем против Мальты

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Британцы настроены серьезно

Тренер Северной Ирландии: Игра против Украины будет значительно важнее, чем против Мальты

Новина українською

Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Украины.

"Я хочу привить своим футболистам правильную культуру. Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем – всегда хотим побеждать.

В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель.

Игра против сборной Украины будет значительно важнее", – сказал Бараклоу.

Напомним, что матч Украина – Северная Ирландия состоится в четверг 3 июня на "Днепр-Арене" и начнется в 21:00.

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В статье: Украина Северная Ирландия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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YANKEE (Boston)
02.06.2021 в 22:00
игра против Италии будет значительно важнее игры против Украины, игра против Франции будет значительно важнее игры против Италии.....
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