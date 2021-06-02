Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Северной Ирландии: Игра против Украины будет значительно важнее, чем против Мальты
Британцы настроены серьезно
Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу поделился ожиданиями от товарищеского матча со
"Я хочу привить своим футболистам правильную культуру. Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем – всегда хотим побеждать.
В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель.
Игра против сборной Украины будет значительно важнее", – сказал Бараклоу.
Напомним, что матч Украина – Северная Ирландия состоится в четверг 3 июня на "Днепр-Арене" и начнется в 21:00.
Популярное сейчас
- СМИ: Хавбек Бенфики Педриньо подпишет пятилетний контракт с Шахтером
- Источник: Шахтер предложит за игрока Галатасарая 25 млн евро
- Герой футбольного дня. Георгий Судаков
- ВИДЕО, как Бущан положил шедевральный гол Трубину
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО