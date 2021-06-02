Тренер Северной Ирландии: Игра против Украины будет значительно важнее, чем против Мальты

Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Украины .

"Я хочу привить своим футболистам правильную культуру. Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем – всегда хотим побеждать.

В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель.

Игра против сборной Украины будет значительно важнее", – сказал Бараклоу.