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Национальная сборная Украины

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Торжество сборной Украины: день рождения Караваева и посвящение новичков

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Атмосфера в национальной команде отличная

Торжество сборной Украины: день рождения Караваева и посвящение новичков

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

В среду вечером после тренировки игроков сборной Украины, которые готовятся к контрольному матчу против Северной Ирландии, ждал веселый концерт.

Сперва поздравления с днем рождения получил Александр Караваев. Ему подарили два торта и специальную песню, где обыграли его прозвище - Кара.

После этого посвящение в сборной проходили новички. По традиции, которую ввел Андрей Шевченко, они должны спеть песню.

В итоге выступать пришлось Александру Зубкову, Денису Попову, Богдану Ледневу, Георгию Судакову, Анатолию Трубину, Илье Забарному, Артему Бондаренко и Артему Довбику.

Торжество сборной Украины: день рождения Караваева и посвящение новичков - изображение 1Торжество сборной Украины: день рождения Караваева и посвящение новичков - изображение 2Торжество сборной Украины: день рождения Караваева и посвящение новичков - изображение 3Торжество сборной Украины: день рождения Караваева и посвящение новичков - изображение 4Торжество сборной Украины: день рождения Караваева и посвящение новичков - изображение 5

Фото: УАФ/ Автор - Павел Кубанов

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 10:14
Яйцами с мукой его!!!
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